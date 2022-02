Nea Mărin, dezvăluiri despre soția sa după 43 de ani de căsnicie: ”Dacă nu era ea...”

Nea Mărin și-a deschis sufletul, în cadrul unui interviu sincer, și a vorbit despre femeia cae îi este alături de mai bine de patru decenii.

Nea Mărin este unul dintre cei mai efervescenți artiști de pe scena showbizului românesc. Deși este o persoană foarte deschisă și mereu pusă pe șotii, nea Mărin a păstrat o anumită discreție atunci când a venit vorba despre familia lui. Artistul și-a unit destinul cu aleasa inimii sale în urmă cu mai bine de patru decenii, iar de atunci cei doi sunt de nedespărțit.

”Spaima vedetelor” este extrem de sensibil atunci când vine vorba despre femeia care i-a stat alături atâția ani. (CITEȘTE ȘI: NEA MĂRIN ȘI-A DUS SOȚIA LA CLINICĂ, APOI… S-A AGITAT CA UN LEU ÎN CUȘCĂ, BA A INTRAT ȘI PE VIDEOCALL)

”Eram copii când ne-am cunoscut. Eu treceam clasa a X-a, ea terminase clasa a VIII-a. Suntem din același sat. Țin minte și acum că era frumoasă și deșteaptă foc, iar eu… deștept și dat naibii la toate tâmpeniile posibile. Verișorii ei, cu care își petrecea timpul liber, erau colegi cu mine, eu îi vizitam, și uite așa, încet, încet, ne-am apropiat. Prietenia noastră a durat cinci ani. După aceea, a terminat liceul și a decis să fie învățătoare în sat.

Eu eram la București și, într-una dintre zile, am mers acasă și am chemat-o să se angajeze aici, i-am zis direct că vreau să mă căsătoresc cu ea. Asta se întâmpla în decembrie 1979. Apoi au apărut copiii, nepoții…. Ducem o viață foarte frumoasă împreună și de fiecare dată când sunt înconjurat de oameni le spun același lucru – dacă nu mă căsătoream cu Mioara mea, nu mă mai căsătoream cu altcineva. A făcut din mine ceea ce sunt eu azi, m-a înțeles, s-a ocupat de copii, iar eu am tras să îmi îndeplinesc datoria, am făcut tot posibilul să avem din ce trăi”, a mărturisit Nea Mărin pentru VIVA!

Cum se menține în formă Nea Mărin

Toate vedetele care au fost invitate în emisiunea lui Nea Mărin recunosc că e foarte dificil să ții pasul cu el. Se pare că pasiunea sa pentru dans și viața sportivă pe care o duce în continuare, combinate cu o alimentație sănătoasă și o familie frumoasă reprezintă modalitatea prin care Nea Mărin reușește să le țină piept chiar și celor care au pe jumătate vârsta lui. (VEZI ȘI: NEA MĂRIN A RĂMAS CU SECHELE DUPĂ COVID-19: „MĂ FERESC CA ĂLA DE TĂMÂIE. VREAU SĂ UIT PRIN CE AM TRECUT”)

“Eu în fiecare zi merg câte 2-3 ore cu bicicleta, iar de trei ori pe săptămână am cursuri de dans unde fac mișcare câteva ore bune. Îmi place foarte mult ca mâncarea să fie naturală, pe cât se poate de la curte. Acum, la filmările pentru ”Poftiți la Nea Mărin” de la Mangalia pot spune că am mâncat numai bio. Totul din curțile oamenilor”, mărturisea Nea Mărin, în urmă cu ceva timp.

Se pare că și nepoții săi îl ajută să se mențină în formă, cea mai mare bucurie a lui Nea Mărin fiind timpul petrecut cu ei: “Cel mai tare mă relaxeză timpul pe care îl petrec cu nepoții mei. Îi duc la înot, la călărie, peste tot”, mai spunea Nea Mărin.