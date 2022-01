Nea Mărin și-a dus soția la clinică, apoi… S-a agitat ca un leu în cușcă, ba a intrat și pe videocall

Nea Mărin și-a condus soția la o clinică medicală, apoi s-a postat în fața ușii și a așteptat-o, ”înfrigurat”. S-a întreținut apoi, la trecerea timpului, cu un amic, la telefon, timp în care s-a ”dezmorțit” cu niște pași în stânga și-n dreapta. Soția nu avea să-l lase singur prea mult. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Nea Mărin a avut o urgență, zilele trecute! Soția lui musai trebuia să ajungă la o clinică medicală, așa că prezentatorul de la Antena 1 nu a stat pe gânduri și i-a acordat tot ajutorul. S-a echipat și și-a luat doamna, cu mașina, și fix în dreptul clinicii a tras. Femeia a coborât, imediat după ea, el. A urmat-o, apoi a rămas țintit în fața clădirii. Nu s-a retras în mașină, a preferat să-i fie aproape.

CITEȘTE ȘI: CE RELAȚIE EXISTĂ, DE FAPT, ÎNTRE NEA MARIN ȘI LIVIU VÂRCIU? CEI DOI AU FOST LA UN PAS DE BĂTAIE ÎN TIMPUL UNEI EMISIUNI

A făcut, apoi, câțiva pași. Telefonul i-a sunat. Pe videocall a început convorbirea, timp în care s-a plimbat. Minutele au trecut ușor pentru Nea Mărin. Nici nu și-a dat seama când soția a apărut în ușa clinicii. Rezolvase și era gata de întoarcerea acasă. Soțul nerăbdător a încheiat discuția pe mobil și a ”preluat-o”. Cu grijă, că-s niște ani în căsnicia lor din care respectul nu putea lipsi. Cei doi au ajuns la mașină, au urcat, apoi și-au văzut de drum spre casă.

Nea Mărin, probleme de sănătate

Chiar zilele trecute, Nea Marin mărturisea că se confruntă cu probleme serioase de sănătate. A scuipat sânge! S-a întâmplat într-un moment în care filma o emisiune, iar atunci și-a promis că va ajunge cât de curând la medic. ”Mai bolnav sunt eu. Mă duc să-mi fac analize la plâmâni. Habar n-aveți prin ce trec eu. Am scuipat sânge”, a mărturisit Nea Marin.

NU RATA: NEA MĂRIN, SCEPTIC DUPĂ CE MARGHERITA DE LA CLEJANI A LEȘINAT: ”ASTA-I VRĂJEALĂ!”

Dansatorul a descoperit că are probleme în zona laringelui și a faringelui și nu a mai avut voie să vorbească toată săptămâna. ,,N-am avut nimic grav, moștenesc de la mama un ficat care nu elimină grăsimile și am probleme. Și-a făcut toată lumea griji, am primit multe telefoane am fost să îmi fac niște analize acum 20 de ani”, a menționat Nea Marin.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.