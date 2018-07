Nea Mărin nu a fost ocolit de problemele de sănătate, în urmă cu ceva vreme a făcut o mărturisire șocantă, în care acuza probleme grave de sănătate. Bianca Drăguşanu a trecut prin momente de panică, din cauza unor probleme cu gâtul. Nea Mărin nu s-a lăsat impresionat de suferinţa acesteia şi, nervos, i-a mărturisit faptul că el a ajuns să scuipe sânge.

„Am scuipat sânge. Mai bolnav sunt eu. Mâine mă duc să-mi fac analize la plămâni. Habar n-aveţi prin ce trec eu. Am scuipat sânge”, i-a spus Nea Mărin Biancăi Drăguşanu la „Poftiţi pe la noi”, emisiune pe care o prezenta la acea vreme.

După vizita medicală, Nea Mărin a primit şi verdictul medicilor: „Am făcut radiografie la plămâni şi nu am nimic. Problema e aici: laringe faringe. Nu mai am voie să vorbesc şapte zile.”

Nea Mărin a renunţat la carnea de porc de 18 ani

Nea Mărin a mai trecut printr-un episod care l-a schimbat total, acesta a ajuns la spitalul Fundeni pentru analize, după ce alimentația i-a provocat probleme serioase.

„Am fost dansator profesionist 20 de ani și am avut grijă de mine. Am 18 ani de când nu mai mănânc carne de porc. La 40 de ani, după ce dansam ore în șir, cum mâncam, simțeam o greutate în dreapta și o stare de somnolență. M-a consultat vărul meu, care e medic și mi-a zis că ar fi bine să merg la Fundeni. Pentru mine Fundeni era ultimul drum. M-am speriat groaznic. Am dat de niște medici extraordinari, mi-au făcut toate analizele, mi-au zis că e ok, dar trebuie să facem o puncție. După 10 zile m-am dus la rezultat. Mi-au zis că ar fi bine să schimb regimul alimentar. Să nu mai mănânc mezeluri, carne de porc, să nu beau bere și ce îmi face rău o dată, să nu mai mănânc. De atunci am schimbat foaia. Trăiesc cu pește românesc sau congelat„, a explicat Nea Mărin.