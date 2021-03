Neagoe s-a resemnat în privința play-off-ului: „Din păcate am venit cam târziu la echipă!”

Eugen Neagoe, antrenorul principal al formației Astra Giurgiu, s-a resemnat după remiza pe care elevii săi au înregistrat-o pe teren propriu cu FC Botoșani, scor 1-1, meci contând pentru runda 28 a Ligii 1.

Tehnicianulul giurgiuvenilor a contestat rezultatul afirmând că în opinia sa, Astra ar fi meritat toate punctele puse în joc.

„Cred că a văzut toată lumea că a fost o singură echipă pe teren, dar până la urmă s-a terminat egal. Știam că Botoșani este o echipă ofensivă, dar n-am văzut asta. Noi am jucat mult mai bine. Am avut două ocazii mari, plus bară, la ei a intrat în poartă după bară. Am fost numai în careul lor, dar nu mereu câștigă cei care merită. I-am felicitat pe băieți, au fost foarte buni și efortul lor a fost fantastic. Le-am dat și trei zile libere. Am demonstrat că suntem foarte valoroși, din păcate am venit cam târziu la echipă. Am înțeles că am avut penalty clar, dar nu ni s-a dat. Dacă ni se dădea, probabil câștigam jocul”, a declarat Eugen Neagoe.

În urma acestui scor, trupa pregătită de Marius Croitoru a acumulat 38 de puncte rămânând pe locul 5. De partea cealaltă giurgiuvenii au rămas la două puncte în spatele moldovenilor, fiind pe locul 7.

Program etapa 28 Liga 1

Universitatea Craiova – UTA Arad 2-0

Viitorul Constanța – Chindia Târgovişte 0-0

Astra Giurgiu – FC Botoşani 1-1

Vineri, 19 martie

ora 17:30 FC Voluntari – FC Hermannstadt

ora 20:30 FCSB – CFR Cluj

Sâmbătă, 20 martie

ora 19:15 FC Argeș – Academica Clinceni

ora 21:30 Politehnica Iași – Dinamo Bucureşti

Duminică, 21 martie

ora 16:00 Sepsi OSK – Gaz Metan Mediaş