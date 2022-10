„Neamțul” se teme de ilfoveni: „Va fi un meci echilibrat, nu va fi favorită!”

Astăzi, de la ora 18:15, va avea loc Oțelul Galați – Concordia Chiajna, duelul urmând a închide runda a 10-a a acestui „regular” din Liga a 2-a.

„Vom avea în față un adversar cu experiență în Liga 2, jucători experimentați, cu pretenții la play-off și promovare, dar asta nu ne împiedică să abordăm jocul curajos, încrezător și dornici să reparăm rezultatul din ultima partidă, de la Dej. Ajutorul vine numai de la noi, de la jucători, de la dăruirea lor, de la concentrarea lor, dar și de la suporteri. Mi-aș dori ca fanii să fie alături de noi, să nu uite că suntem o nou-promovată și obiectivele le putem îndeplini împreună cu ei. Va fi un meci echilibrat, nu va fi favorită. Sper ca după un meci bun să câștigăm. Am analizat partida de la Dej, am văzut ce am făcut greșit. Prea mult nu ne-am obosit, a venit după multe jocuri fără înfrângere. Toți am fost conștienți că puteam obține mai mult, dar e un joc la trecut și nu ne mai interesează, ne interesează doar jocul cu Concordia Chiajna. Trebuie să îndeplinim acest obiectiv”, a declarat Dorinel Munteanu

Cinci puncte despart cele două formații în clasament înaintea confruntării ce se va disputa în epilogul rundei 10 din al doilea eșalon fotbalistic al țării. Gazdele ocupă locul 5 cu 18 puncte, însă cu un succes, ajung din urmă liderul supriză al Ligii a 2-a, Unirea Dej, care a contabilizat 21 de puncte.

De partea cealaltă, ilfovenii se află pe locul 10 cu 13 puncte fiind în revenire de formă. Instalarea lui Eugen Trică în locul lui Ianis Zicu pe bancă s-a dovedit a fi o mutare inspirată, Chindia având 3 victorii în ultimele 4 meciuri din campionat, venind la Galați după două succese consecutive.