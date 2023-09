Necazul venit pe capul Deliei Matache. Acuzațiile la adresa artistei nu mai contenesc după apariția melodiei „Lololo”

Lansată în urmă cu doar câteva luni, melodia „Lololo” scoasă de Delia a provocat numeroase controverse. S-a speculat un scandal între jurata de la iUmor și Lora, însă piesa de la care a pornit totul și care este inspirată din repertoriul trupei Azur, se pare că are origini vechi și a apărut cu mult înainte să ajungă pe teritoriul României. Delia cu siguranță nu știe asta.

Imediat după lansarea melodiei „Lololo” un adevărat scandal s-a iscat în jurul acesteia. S-a vorbit intens despre o ceartă între Delia și Lora. Ambele s-ar fi luptat pentru a obține piesa. Însă, se pare că acest cântec este unul vechi, iar când spunem asta nu ne referim la varianta trupei Azur din anul 1998. Melodie a luat naștere cu ani în urmă, iar la origine este un cântec islamic patriotic.

(CITEȘTE ȘI: CUM ÎȘI BATJOCOREȘTE DELIA O FANĂ PE REȚELE DE SOCIALIZARE: „MĂ, FATA MEA, VEZI CĂ NU AI TERMINAT DE SPĂLAT VASELE ALEA DIN CHIUVETĂ”)

„Oare Delia știe asta?”

Piesa „Lololo” a stârnit numeroase controverse și se pare că este pe cale să stârnească altele noi. Un internaut a analizat atent subiectul și spune că melodia făcută celebră de trupa Azur și readusă la viață de Delia are origini vechi și s-a auzit de-a lungul timpului de mai multe ori, în interpretarea mai multor artiști.

De exemplu refrenul melodiei este cunoscut și în Egipt încă din anii 1990. Însă, pentru prima dată versurile au fost auzite în Siria, în anul 1972 și era vorba despre un cântec patriotic. De asemenea, aceasta a fost readusă la viață tot de sirieni în anul 2016, iar acum de Delia, sub o nouă formă.

„Oare Delia știe asta? Probabil că ați auzit deja cântecul ei. Unii dintre voi credeți că este refăcut după cel al celebrei trupe Azur din 1998 (Azur- Fata de pe plajă). Eu unul, am mai auzit cântecul ăsta prin 90 în Egipt ( Leka El Negoom 2 – Khod Alby). Dar el s-a mai auzit și în Siria în 1972 ( Housam Tahseen Baik- Duraid Lahham). Cântecul avea teme patriotice, iar în 2016 a fost readus la viață tot de sirieni (Rowad Abdel Masih – Rasad Band) Voi credeți că Delia știe că de la un cântec islamic patriotic a ajuns să cânte despre gagici pe plajă în România”, a spus internautul care a căutat istoria melodiei, pe TikTok.

(VEZI ȘI: DELIA MATACHE, UMILITĂ DE FOSTUL EI COLEG DE LA IUMOR DE LA ANTENA 1. CE A SPUS COSTEL DESPRE EA, LA SALA PALATULUI)

„Lololo”, motiv de ceartă

După ce Delia a lansat piesa „Lololo” un scandal a înconjurat-o imediat. Se pare că Lora avea în vizor aceeași melodie și s-a speculat că artistele ar fi avut o dispută de zile mari pe acestă temă. Însă, ulterior, Lora a lămurit lucrurile și a spus că la mijloc a fost vorba despre o neînțelegere, iar totul a fost interpretat greșit și exagerat.

„Eu nu am înregistrat nicio piesă, pe mine nu m-a sunat să mă întrebe nimeni, ceea ce nu mi se pare jurnalistic corect. În schimb, s-a aflat că ar fi ajuns la mine un demo care avea ca refren inspirat din Lololo, era o piesă originală, cu refren inspirat din piesa aia. Eu eram în Bali când s-a întâmplat chestia asta, filmam imagini pentru a avea eu footage video în cazul în care vreau o piesă de vară cu imagini din Bali.

Aveam chestia aia filmată, am filmat vreo trei zile, aveam și demo-ul ăsta de care zic, urma să încerc să înregistrez și eu să văd cum sună, dar nu am apucat să fac asta, că între timp Delia a lansat piesa Lololo cu totul. Ea a luat drepturile și a înregistrat piesa Azur. Eu aveam piesa originală, dar cu refren inspirat de la Azur, dar primit de la Roton, care au și ei drepturi pe toate piesele Azur.

Deci nimeni nu a vrut să facă rău nimic, eu nu am înregistrat nicio piesă, nu am vrut să iasă niciun tărăboi. Eu cu Delia nu suntem certate, eu am aterizat în România și m-am trezit într-un scandal. Ce mi se pare trist e că a fost sunat Nea’ Nelu pe care eu îl respect și căruia i s-a spus că eu vreau să lansez piesă și s-a speriat, și a început să se supere că Delia i-a dat bani, că n-are voie Lora, că nu. Eu m-am simțit foarte prost la un moment dat, eu nu am apucat să vorbesc cu Nea’ Nelu”, declara Lora, în urma scandalului iscat.