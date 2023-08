Delia Matache, umilită de fostul ei coleg de la iUmor de la Antena 1. Ce a spus Costel despre ea, la Sala Palatului

Delia a reușit de-a lungul timpului să își cucerească fanii cu talentul său muzical, însă pe lângă acest lucru, blondina s-a făcut remarcată și în câteva proiecte TV de mare succes. iUmor este una dintre emisiunile de la Antena 1 pe care telespectatorii o urmăresc cu drag, iar de 14 sezoane vedeta s-a aflat la masa juriului. În ultimii ani, cântăreața a schimbat mai mulți colegi, printre ei numărându-se și Costel, celebrul comediant. Cei doi au făcut parte din proiect o scurtă perioadă. Deși pe micile ecrane relația lor părea una de prietenie, într-unul dintre show-urile lui de la Sala Palatului, stand-uperul a avut o remarcă neașteptată la adresa vedetei de la Antena 1 care i-a uimit pe fani.

Costel face stand-up de aproape două decenii. Și-a descoperit pasiunea pentru umor întâmplător, după câteva beri și un pahar de vin, potrivit propriilor declarații. Acest lucru i-a dat însă impulsul necesar, care i-a oferit inclusiv debutul în carieră.

CITEȘTE ȘI: BANII AU DESPĂRȚIT-O PE DELIA DE „JUMĂTATEA” SA: „NU POT SPUNE MOTIVUL REAL AL SEPARĂRII, DAR CRED CĂ NU SE ÎMPĂRȚEA CORECT”

Costel Bojog a împărțit, de-a lungul timpului, scena și cu alți stand-uperi celebri, precum Cătălin Bordea și Cosmin Nedelcu, alias Micutzu.

„Eu nu apucasem să văd cum se face stand-up la noi. M-am dus direct pe scenă.

Ţin minte că am avut un feedback foarte mişto din partea oamenilor din sală şi cei care făceau stand-up acolo şi mi-au insuflat foarte multă încredere”, a povestit, cu ani în urmă, Costel.

Ce a spus comediantul despre Delia la Sala palatului

Pe 18 februarie 2018, Costel, alături de colegii lui, Vio și Teo, a avut un show de stand-up la Sala Palatului, numit „Mare show la Palat”. În timpul numărului său de peste o ora, comediantul a vorbit despre mai multe aspecte ale vieții de tată și soț, evitând răutățile la adresa vedetelor din showbiz. Cu excepția uneia: Delia Matache.

„Stand up-ul și muzica nu sunt la fel. Ți se pare că Delia are simțul umorului? Nu! Și atunci ce caută la iUmor?”, a spus Costel despre cea care i-a fost colegă la iUmor.

Câți bani primește Delia la iUmor

Răzvan Munteanu, soțul Deliei, îi este și impresar, iar el este cel care se ocupă de contractele blondinei așa că el a fost și cel care i-a negociat salariul de la iUmor. Cântăreața a recunoscut că niciodată nu s-a priceput la cifre și niciodată nu a reușit să le țină minte, astfel s-a bazat întotdeauna pe ajutorul partenerului său.

„Eu nu știam ce contracte am la iUmor și la X-Factor. Nu știam ce bani iau, în continuare nu știu. Am aflat și am uitat”, a spus Delia, în timpul podcastului lui Codin Maticiuc.