Nelson Mondialu le-a dat un "munte de bani colindătorilor". Cum au reacționat când au văzut bancnotele

De: Denisa Iordache 30/12/2025 | 18:35
Nelson Mondialu le-a dat un ”munte de bani colindătorilor
Nelson Mondialu este o figură des întâlnită pe rețelele de socializare. Clujeanul obișnuiește să facă live-uri pe TikTok în care vorbește cu fanii și le arată ce face în fiecare zi. Recent, Nelson i-a filmat pe colindătorii care i-au bucurat Sărbătorile, dar un detaliu a atras rapid atenția. Câți bani le-a dat? Au rămas șocați! 

Tradițiile vechi nu s-au pierdut, iar copiii continuă să umble din casă în casă pentru a aduce magia și spiritul Sărbătorilor în casele românilor. Printre cei vizați de colindători s-a numărat și Nelson Mondialu care nu a putut să nu împărtășească acest moment pe rețelele de socializare. 

Nelson Mondialu le-a dat un ”munte de bani colindătorilor”

Nelson Mondialu a reușit să își formeze o comunitate mare de fani datorită amuzamentului și transparenței de care dă dovadă pe rețelele de socializare. El se filmează mereu în intimitatea casei și nu se ferește să le arate urmăritorilor momente din viața lui. 

Recent, tatăl lui Livian Pop a fost vizitat de colindători, așa că a filmat momentul special. După ce a fost colindat, a venit și momentul în care trebuie să îi răsplătească pe copii. Nelson s-a dus la un teanc de bani care se afla pe pat și pare că le-a dat celor trei colindători o sumă frumușică. Nu putem spune exact, asta pentru că nu a arătat pe filmare. 

Aceștia s-au arătat încântați și au rămas uimiți. Din filmare pare că Nelson Mondialu îi cunoaște pe cei trei, motiv care ar fi putut să influențeze suma oferită. 

„Semeni cu tatăl tău. Tu iei banii”, i-a zis Nelson uneia dintre fetele care l-au colindat. 

Nelson Mondialu a făcut ravagii la Antena 1! Toți s-au uitat lung la el, când a apărut pe scenă 

Mihai Bendeac a rămas mut de uimire când l-a văzut. Nelson Mondialu și-a făcut apariţia la The Ticket! Nu a uitat că actorul l-a imitat 

