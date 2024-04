Nelson Mondialu’, oprit de Poliție în timp ce mergea la priveghiul lui Costel Corduneanu. Făcea LIVE din Lamborghini: ”Bag 100 de euro în plic”. VIDEO

Începând de astăzi – până vineri, 19 aprilie 2024 – sute de mii de oameni vor ajunge la priveghiul lui Costel Corduneanu. Sicriul cu trupul neînsuflețit al liderului interlop din Moldova a fost depus la un restaurant de lux din Iași, acolo unde urmează să ajungă cei care vor să-i aducă un ultim omagiu, dar și maneliști care vor cânta la căpătâiul lui. Nelson Mondialul este unul dintre cunoscuții fostului sportiv care s-a filmat într-un Lamborghini și a anunțat pe o rețea de socializare că a plecat din Cluj-Napoca spre Iași.

Reamintim că liderul clanului Corduneanu a murit marți, 16 aprilie 2024, pe un pat de spital din Târgu-Mureș. Fostul sportiv suferise o operație complicată pe cord – în luna martie – iar de atunci a urmat o perioadă în care a suferit mai multe complicații. În ciuda eforturilor medicilor, interlopul nu a mai avut nicio șansă la viață.

Astăzi, 17 aprilie, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Costel Corduneanu a fost depus la un restaurant din Iași, acolo unde a fost așteptat de cei prezenți cu un covor roșu și aplauze. Priveghiul va avea loc timp de 3 zile, iar la locația exclusivistă sunt așteptați liderii lumii interlope din București și din toată țara, dar și maneliștii care îi vor cânta la căpătâi: Florin Salam, Tzancă Uraganzu, Costel Biju, Cristi Nucă, Măru din Berceni sunt cei care și-au anunțat – deocamdată – prezența.

Nelson Mondialu, prezent la priveghiul lui Costel Corduneanu

În urmă cu doar câteva ore, Nelson Mondialu și-a anunțat și el prezența la priveghiul lui Costel Corduneanu. Interlopul s-a filmat – cu puțin timp înainte de plecarea spre Iași – într-un Lambourghini și a anunțat pe o rețea de socializare că merge să-i ducă un ultim omagiu lui Corduneanu.

Nici bine nu au intrat în Iași că Lamborghini-ul în care se afla Nelson Mondialul a fost oprită la un control de rutină al poliția rutiere. Profitând de ocazie, interlopul le-a povestit fanilor de pe TikTok – într-un live – faptul că nu a apucat să cumpere flori sau coroană funerară pentru priveghi, însă are de gând să pună 100 de euro într-un plic și să-i ofere familiei îndurerate.

În aceste zile, sute de oameni s-au adunat la priveghiul lui Costel Corduneanu, iar autoritățile din Iași au împânzit un număr impresionant de polițiști de la rutieră și mascați de la SAS în mai multe zone. Forțele de securitate se concentrează în special pe securizarea spațiilor publice din apropierea restaurantului unde are loc priveghiul interlopului.

”Am pornit la drum, am pornit la Iași, fraților, mergem să-l onorăm pe ultimul drum pe Costel Corduneanu, campion, luptător, medalie adusă în Țara Românească, adusă din Europa, campion mondial Canada și Spania. Vedeți că astea sunt grele și mergem să-l onorăm cu prezența pe ultimul drum, cu adâncă îndurerare. Nu am luat flori sau coroană. Eu zic să pun 100 de euro în plic și e cel mai bine. Banii o să-i primească familia și o ajute mult mai mult. Am ajuns la Iași și am fost opriți de poliție. Jandarmeria e cu noi, poliția e cu noi, că de aia plătim impozite la stat – ca să aibă grijă de noi”, a spus Nelson Mondialu pe TikTok.

