Nelson Mondialu și-a “curățat” cazierul. Cum a scăpat de trei condamnări primite acum 30 de ani

Celebrul interlop clujean Simone Nelson Pop, cunoscut sub numele de Nelson Mondialu, a scăpat de trei fapte penale în care era judecat în urma unor infracțiuni comise în urmă cu 30 de ani. Vestitul Nelson ar fi avut de ispășit aproximativ cinci ani de închisoare cu executare.

Decizia judecătorească s-a pronunțat definitiv, pe 2 februarie, la Tribunalul Cluj, în urma cererii lui Nelson Mondialu de a i se „șterge” pedepsele penale.

„Admite cererea de reabilitare formulată de condamnatul P.N.S., şi în consecinţă: În baza art.166 C.penal, dispune reabilitarea judecătorească asupra pedepselor aplicate prin: – Sentinţa penală nr.1129/14.12.1989 a Judecătoriei Cluj-Napoca, rămasă definitivă prin nerecurare la 26.12.1989; – Sentinţa penală nr.612/19.08.1991 a Judecătoriei Cluj-Napoca, rămasă definitivă prin nerecurare la 03.09.1991; – Sentinţa penală nr.1406/11.07.1995 a Judecătoriei Cluj-Napoca; – Sentinţa penală nr.827/21.10.2004 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin decizia penală nr.67/16.03.2005 a Curţii de Apel Cluj. Potrivit art.537 C.pr.pen., după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri se vor face cuvenitele menţiuni pe hotărârile prin care s-a pronunţat condamnările pentru care s-a constatat reabilitarea.

În temeiul art.272 al.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în 10 zile de la pronunţare. Pronunţată în şedinţa nepublică din 02.02.2021.”, se arată în decizia instanței din Cluj-Napoca. (VEZI ȘI: Ce i-a făcut Nelson Mondialu lui Florin Salam la o petrecere, de față cu ceilalți interlopi)

Aceeași cerere i-a fost respinsă în 2019

Nelson Mondialu a fost condamnat în 2005, pentru trafic de droguri, a ispășit o parte din pedeapsă și a fost eliberat. Ulterior, interlopul a formulat către instanțele clujene mai multe cereri de reabilitare.

Chiar în urmă cu doi ani, Nelson Mondialu a formulat aceeași cerere de reabilitare judecătorească, însă i-a fost respinsă.

„La întrebarea instanței, avocatul ales al petentului condamnat arată că nu a reușit să ia legătura cu petentul condamnat, iar cheltuielile de judecată la care a fost obligat prin sentințele de condamnare nu au fost achitate.

Reprezentanta Ministerului Public solicită respingerea cererii de reabilitare formulată de către condamnatul P N S , având în vedere că, deși termenul de reabilitare este împlinit, condamnatul nu și-a achitat cheltuielile judiciare către stat.”, se arată în sentința din 2019. (CITEȘTE ȘI: Șeful clanului Sportivilor l-a amenințat pe Nelson Mondialu: “Îl bat, nu vorbesc eu de nevasta lui”. Ce declarații acide i-a transmis interlopul clujean lui Mircea Nebunu)

Nelson Mondialu a scăpat de 5 ani de închisoare

„Acest petent a fost condamnat la pedeapsa de 1 an 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art.208, 209 C .penal. S-a modificat pedeapsa aplicată prin sentința penală nr.1129/14.12.1989, prin revocarea restului rămas neexecutat de 1 an 9 luni 12 zile închisoare dispusă prin sentința penală nr.612/19.08.1991 în dosar nr.4980/1990 a Judecătoriei C _-N _. Acest petent a mai fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii prev.de art.4 din Legea nr.143/2000.

S-a modificat pedeapsa aplicată prin sentința penală nr.1406/11.07.1993, revocându-se restul rămas neexecutat de 454 zile închisoare, în final contopindu-se pedeapsa de 3 ani închisoare dispusă prin sentința penală nr.827/21.10.2004 ( dosar nr.2317/2004 a Tribunalului C definitivă prin decizia penală nr.67 din 16.03.2005 a Curții de Apel C _).

Toate sentințele menționate sunt depuse la dosarul cauzei și se observă faptul că acest petent a fost obligat la plata unor sume de bani cu titlu de cheltuieli de judecată. Chiar dacă în prezenta cauză s-au acordat mai mult de 5 termene de judecată, printre altele pentru ca petentul să achite aceste sume, așa cum solicită textul de lege în materia reabilitării judecătorești, petentul nu a făcut acest demers, adică nu a făcut dovada achitării acelor sume.”

Din ce face bani Nelson Mondialu

Celebrul interlop din Cluj face bani din YouTube, iar sumele care îi intră în conturi nu sunt mici deloc! Într-un vlog din mai 2020, Nelson le-a arătat tuturor că a făcut nici mai mult, nici mai puțin de 4.087 de dolari! (VEZI ȘI: Nelson Mondialu, mărturisire uluitoare! Livian nu este băiatul lui: ”La vârsta majoratului i-am spus”)

„Fiți atenți aici, băăăă, câți bani am făcut! 4087 de dolari! Mânca-v-aș Dumnezeul, pe statistică! Fraților, 4087 de dolari, fiți atenți acum! Venit din felicitări – 3893 de dolari, venit estimat din anunțuri – 142 de dolari și din Youtube Premium – 51 de dolari.

Domnilor, Nelson Mondialu vă mulțumește la valoare, fraților… 4300 de euro din felicitări! Cumpăr frigider plin cu carne, de la Samsung îl iau. Așa le spun ălora, să mi-l aducă plin cu carne, cu fructe, cu zacuscă, le plătesc și pe astea.

Care mi-ați dat felicitări, vă pupă tata Nelson Mondialu! Mamăăăă, ce am pus-o!”, a spus Nelson Mondialu, în vlogul său.

Cine este Nelson Mondialu

Nelson Mondialu a devenit cunoscut în România pentru fotografiile şi filmuleţele pe care le postează pe internet, pe canalul lui de YouTube, în care interpretează anumite scheciuri umoristice, nu fără un anumit talent. Ardeleanul este, deopotrivă, un personaj controversat, dar şi pitoresc, care se afişează cu bijuterii de ordinul kilogramelor, din aur, atârnate la mâini, pe piept şi cu animalul de companie, o veveriţă.

Nelson Mondialu este numit în lumea interlopă clujeană ”Bosul”. Oamenilor legii le-ar fi mai cunoscut pentru activităţile care ţin de domeniul infracţional – trafic de droguri, dar şi pentru conducerea unei bande specializată în furturi de autoturisme şi din supermarketuri în Roma, Italia.

În România a fost anchetat de către DIICOT, pentru deţinerea de pastile de ecstasy, pe care urma să le comercializeze într-o discotecă din campusul studenţesc clujean Haşdeu. Totuşi, cu toate problemele legate de nerespectarea legii, inclusiv arestarea sa preventivă de către Curtea de Apel Cluj prin anul 2004, conform site-lui instanţelor clujene, Nelson Mondialu nu mai are în prezent probleme cu legea penală în România.

