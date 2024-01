Nelu Cortea n-a vrut să mai audă de Antena 1! De ce a plecat, de fapt, de la iUmor: „Nu m-am simțit niciodată...”

Nelu Cortea a cunoscut succesul în lumea televiziunii odată cu participarea la America Express. Comediantul împreună cu cel mai bun prieten, Cătălin Bordea, au făcut o echipă pe cinste și au câștigat trofeul și premiul cel mare al competiției de la Antena 1. După ce au ieșit învingători, au început să curgă proiectele pe bandă rulantă pentru cei doi amici. Prima emisiune din care au făcut parte ambii a fost iUmor, la care Nelu Cortea a renunțat după un sezon. Ce spune acum despre alte oferte de muncă primite din partea postului TV?

Nelu Cortea și Cătălin Bordea s-au bucurat de mult succes atunci când au participat la America Express. Și-au câștigat o mulțime de fani, care încă îi mai urmăresc pe micile ecrane, în mediul online și la show-urile de comedie pe care le au în marile orașe din țară. După ce au ridicat trofeul celebrei emisiuni de la Antena 1, cei doi amici au primit și alte oferte din partea postului de televiziune. Prima a fost competiția iUmor, unde cei doi au făcut parte din juriu. Nelu Cortea a reușit să stea doar un sezon în cadrul concursului de umor, căci nu se regăsea în proiect.

Mulți s-au întrebat care ar fi motivul plecării lui de la masa juraților iUmor, însă nu au reușit să găsească un răspuns până de curând. Comediantul a dezvăluit de ce a ales să părăsească formatul TV și de ce nu a acceptat și alte oferte venite din partea celor de la Antena 1. Nelu Cortea susține că nu s-a simțit confortabil atunci când a luat parte la iUmor și nu s-a integrat așa cum s-ar fi așteptat. A mai primit alte două oferte, însă niciuna dintre ele nu s-a concretizat.

„Nu m-am simțit niciodată confortabil. Nu m-am integrat la iUmor, acolo. Plus că mi s-a oferit o altă chestie, tot în trust, la care până la urmă am renunțat și la aia. Ieri am fost la o întâlnire să mi se ofere altceva, am renunțat și la aia…”, a explicat Nelu Cortea în podcastul lui Romică Țociu.