Amanta i-ar fi dat lovitura fatală lui Nicolae Cristescu (65 de ani), iar CANCAN.RO are informații în exclusivitate. Sătulă să fie dusă cu zăhărelul, dar și după ce ar fi fost altoită de Elena, soția omului de afaceri, tinerica “crețofolină s-ar fi reorientat. Site-ul nr. 1 din România vă prezintă o poveste demnă de un film de Oscar. START, popcorn!

Tot mai mulți bărbați de pe plaiurile autohtone sunt “loviți” puternic de Cupidon și decid să-și lase în urmă soțiile pentru alte femei. De regulă, mult mai tinere cu ani buni față de ei. Din această categorie ar fi făcut parte și Nicolae Cristescu, fostul patron al Rapidului. Afaceristul s-ar fi îndrăgostit, în urmă cu mai multe luni, de Ioana Enache, o “bunăciune” care, din punctul lui de vedere, era musai să fie “bifată”.

I-a promis că va divorța!

În plus, Nicolae Cristescu avea planuri mari cu “crețofolina”, care îi putea fi chiar și fiică. Potrivit surselor CANCAN.RO, i-ar fi promis că va divorța de soția lui, Elena, și că o va duce în fața altarului. Ioana Enache ar fi “mușcat” și ar fi crezut toate promisiunile. Doar că timpul a trecut, iar amanta s-ar fi săturat să fie doar “rezerva”. Așa că i-ar fi dat cu flit omului de afaceri. Nu ar fi contat doar faptul că bărbatul nu a avut cuvânt, ci și corecția pe care ar fi primit-o de la “titulară”.

“Ciomăgită” fără milă de “titulară”

Elena Cristescu ar fi aflat că soțul ei ar “lovi” și în altă parte și ar fi decis să ia atitudine. Ar fi “ciomăgit-o” fără milă pe “crețofolină”, care ar fi înțeles perfect mesajul. S-ar fi retras din acest triunghi amoros și, în prezent, își vede de propria viață. În prezent, prioritate pentru ea ar avea afacerea pe care o conduce alături de mama ei, una cu produse tradiționale românești. Nu ar suspina deloc după ex-patronul Rapidului, având o situație financiară bună.

A revenit la soție

Rămas cu ochii în soare, Nicolae Cristescu s-a întors la soție, cu care este căsătorit de 28 de ani. Iar între ei lucrurile merg perfect, mărturie în acest sens fiind imaginile prezentate de CANCAN.RO AICI.

Ce avere ar avea Nicolae Cristescu

Nicolae Cristescu a lovit la capitolul imagine atunci când a preluat clubul de fotbal Rapid de la George Copos. Se zvonea, la momentul respectiv, că nu ar avea deloc potență financiară. Nu era deloc așa! Omul de afaceri deține două piețe în Capitală, mai multe carmangerii, două hoteluri, un restaurant, aproximativ 320 de magazine, o aripă a Spitalului Caritas, dar și mai multe terenuri.

Cum avea să preia Nicolae Cristescu echipa din Giulești? Chiar el făcea dezvăluirea.

“Copos a ţinut echipa peste 20 de ani, trebuie să recunosc asta, dar am fost supărat pe el, l-am jignit. Mi-am cerut scuze în cele din urmă, dar a făcut multe. Mi-a ascuns multe datorii. Eu am preluat un club care nu avea nimic, doar culorile şi numele. Am bătut în cele din urmă palma cu Copos, pentru o echipă retrogradată.

Iubirea pentru Rapid nu poate fi explicată în cuvinte. Rapid înseamnă enorm pentru noi, mai presus de orice. Iubesc Rapid pentru că m-am născut acolo. De la doi ani sunt pe toate stadioanele unde joacă Rapid. Am amintiri fantastice, imposibil de explicat”, spunea Nicolae Cristescu.