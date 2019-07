Neversea 2019. Program, artiști, locație

Cea de-a treia ediție a celui mai mare festival pe plajă din România, Neversea, se anunță a fi una spectaculoasă. NEVERSEA 2019 se va desfășura între 4 și 7 iulie la Constanța și va cuprinde 7 scene amplasate pe plajă, unde vor urca unii dintre cei mai buni artiști ai momentului. (Citește și: Ce pretenții ciudate au artiștii care vor urca pe scena de la Neversea. Sean Paul a șocat organizatorii!)

„Povestea NEVERSEA continuă şi în 2019 cu cele mai frumoase apusuri şi cu cele mai intense răsărituri la malul Mării Negre, dar şi cu experienţe unice şi cu artişti în premieră în România. Toate acestea vor fi acompaniate de cei mai frumoşi fani. Împreună cu artişti de renume internaţional, festivalierii vor descoperi şi în acest an diversitatea muzicală, interacţiunea prin muzică dar şi atracţiile Mării Negre”, spun organizatorii care așteaptă sute de mii de vizitatori.

Program și artiști Neversea 2019

Artiştii vor evolua pe scenele montate pe plaja Modern din Constanţa, în perioada 4-7 iulie. Scenele au fost ridicate de la finele lunii iunie pe plaja Modern din Constanţa, transformând-o într-un loc fantastic care va crea basmul NEVERSEA. La cel mai mare festival de pe plajă din Europa, NEVERSEA, vor evolua: G-Eazy, Jessie J, Afrojack, Lost Frequencies, DJ Snake, Alesso, Bassjackers, KSHMR, Salvatore Ganacci, Sean Paul, Vini Vici, Steve Aoki, Rudimental DJ, Jamie Jones, Tale of Us, Andy C, Wilkinson DJ Set, Flux Pavilion, Chinese Man şi Subfocus DJ Set, Rudimental DJ, Jamie Jones, Tale of Us, Subfocus DJ Set, Andy C, Chinese Man, Flux Pavilion şi Wilkinson DJ Set & MC Ad-Apt.

Organizatorii au anunţat care este programul pe cele 4 zile de festival, unde publicul se poate plimba de la o scenă la alta, în funcţie de dispoziţie şi de gusturi. Un abonament costă 499 lei, plus taxe, dar se pot cumpăra şi bilete pentru o zi, la preţ între 250 (primele două zile) şi 275 lei (ultimele două zile), plus taxe. Rapper-ul american G-Eazy vine pentru prima oară în România, pe scena principală a festivalului Neversea. Artistul a avut colaborări de succes cu Bebe Rexha, Britney Spears, dar și cu fosta lui iubită, hasley, pentru hitul „Him & I". Jessie J urcă pentru prima dată pe scena festivalului Neversea. Melodii precum „Price Tag", „Domino", „Bang Bang", dar și multe alte hituri ale artistei vor răsuna în această vară pe scena principală a festivalului. Afrojack, Lost Frequencies și Steve Aoki se reîntorc pe mainstage-ul festivalului și sunt nerăbdători să ajungă în fața fanilor din România.

Povestea Neversea ajunge la al treilea capitol

Neversea, poreclit şi “UNTOLD-ul de la mare” a adus laolaltă zeci de mii de fani și sute de artiști pe scene. La malul Mării Negre s-a aliniat un lineup solid de artişti, pop, rock şi EDM. Anul trecut, au urcat pe scenă trupe precum The Script, John Newman, Modestep, Alan Walker, Armin van Buuren sau Steve Aoki. În cele 4 zile de festival, s-au înregistrat peste 210.000 de spectatori.

