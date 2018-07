Cătălin Cazacu și Ana Roman au sărbătorit împăcarea la Neversea!

După ce în urmă cu două zile v-am prezentat, în exclusivitate, dovada că Ana Roman și Cătălin Cazacu au lăsat deoparte toate probleme din trecut și s-au împăcat (DETALII AICI), astăzi, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă noi detalii din viața fostului concurent de la Exatlon. Cei doi au sărbătorit împăcarea la Neversea.(CITEȘTE ȘI: CĂTĂLIN CAZACU & ANA S-AU ÎMPĂCAT! I-A FĂCUT O VIZITĂ ”PE CAMERĂ”…)

După ce au decis să mai acorde o șansă relației lor, Ana Roman și Cătălin Cazacu au dat fuga la mare pentru a sărbători așa cum se cuvine marea împăcare. Sămbătă seară, focoasa brunetă și fostul concurent de la Exatlon au petrecut până în zorii zilei alături de câțiva prieteni la Neversea. Potrivit martorilor, cei doi tineri nu s-au sfiit să își exprime sentimentele sentimentele în văzul tuturor. Fără să le pese de de ochii curioșilor din jurul lor Cătălin Cazacu și Ana au fost protagoniștii unor momente plinde de senzualitate și tandrețe.(NU RATA, AICI: CLAUDIA PAVEL DĂ CĂRȚILE PE FAȚĂ DESPRE ”AVENTURA” DE LA EXATLON: ”ESTE EXTRAORDINAR…”)

”Au stat toată seara unul lângă celălalt, au dansat și s-au distrat de minune alături de prietenii lor. Din gesturile lor e clar că s-au împăcat. Formează un cuplu minunat”, ne-a mărturisit un apropiat al cuplului.

Ana Roman, după ce l-a părăsit pe Cătălin Cazacu: “Am simțit că mă înșela!”

Ana Roman a plâns zile în șir, când a văzut imaginile cu iubitul ei și Claudia Pavel. După care a luat decizia să-l părăsească pe motociclist și să părăsească apartamentul în care locuiau împreună.

“Am simţit că mă înşela. Îmi vorbea frumos, am avut o perioadă în care am fost despărţiţi, din cauza geloziei, am plecat din ţară, el m-a căutat şi m-a implorat să mă întorc. Mi-a spus că mă iubeşte şi că vrea să mă întorc. Am stat despărţiţi o lună. M-am gândit dacă merită să fim împreună, îl iubeam foarte tare şi m-am întors. Când a plecat la Exatlon mi-a spus să fiu cuminte”, spunea Ana Roman în urmă cu mai multe săptămâni.(NU RATA, AICI: CATALIN CAZACU A IZBUCNIT ÎN LACRIMI PE PLATOURILE DE FILMARE: „AM PLANS DUPA CE AU COBORAT DIN MASINA”. CE I S-A ÎNTÂMPLAT SPORTIVULUI)