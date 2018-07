Cătălin Cazacu & Ana s-au împăcat! I-a făcut o vizită ”pe cameră”…

L-a părăsit din cauza Claudiei Pavel, dar acum s-a întors la el. (Reduceri mari la jocuri PC) Cătălin Cazacu și Ana Roman au lăsat deoparte problemele din trecut și s-au împăcat! Focoasa brunetă l-a vizitat pe fostul concurent de la Exatlon în apartamentul lui, unde a stat aproximativ o oră și jumătate. A ieșit singură din bloc și a plecat cu o mașină chemată de motociclist. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile.

Ana Roman l-a părăsit pe Cătălin Cazacu după ce l-a văzut în ipostaze tandre cu Claudia Pavel, pe durata show-ului "Exatlon". A plecat inclusiv din casa unde locuiau împreună și, în ultimele săptămâni, au existat numeroase "înțepături" între ei. Timpul pare să fi fost, însă, un sfetnic bun. Pentru că, după toate aparențele, au depășit problemele și formează din nou un cuplu.

Iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă și dovada. În primă fază, Cătălin Cazacu s-a deplasat cu mașina personală până în Pipera, unde locuiește Ana Roman. A “preluat-o” rapid pe superba brunetă, după care au mers către un complex rezidențial, unde motocilistul deține un apartament. Au urcat împreună, iar vizita ”pe cameră” a Anei a durat circa o oră și jumătate.

Timp în care au comandat și ceva de mâncare, probabil pizza. Ce s-a întâmplat în apartament, doar ei știu. Cert este că, după toate probabilitățile, Ana Roman s-a întors la logodnicul pe care îl părăsise. S-au împăcat și au decis să mai acorde o șansă relației. (VEZI AICI: ANA ROMAN A IEȘIT DIN CASĂ FĂRĂ SUTIEN, IAR NOI AVEM CELE MAI HOT IMAGINI!)

Ana Roman a ieșit singură din blocul unde locuiește Cătălin Cazacu. Acesta a supravegheat-o, totuși, de la balcon. Și, la un moment dat, a deschis mașina pentru ca iubita sa să-și recupereze un lucru pe care l-a uitat înăuntru. După care bruneta a ridicat capul și a făcut încă un schimb de priviri cu fostul concurent de la “Exatlon”. (CITEȘTE ȘI: CĂTĂLIN CAZACU, PĂRĂSIT ÎNAINTE DE NUNTĂ)

După acest moment tandru, Ana Roman a părăsit zona cu un Uber, mașină chemată, mai mult ca sigur, de Cătălin Cazacu.

Ana Roman, după ce l-a părăsit pe Cătălin Cazacu: “Am simțit că mă înșela!”

Ana Roman a plâns zile în șir, când a văzut imaginile cu iubitul ei și Claudia Pavel. După care a luat decizia să-l părăsească pe motociclist și să părăsească apartamentul în care locuiau împreună.

“Am simţit că mă înşela. Îmi vorbea frumos, am avut o perioadă în care am fost despărţiţi, din cauza geloziei, am plecat din ţară, el m-a căutat şi m-a implorat să mă întorc. Mi-a spus că mă iubeşte şi că vrea să mă întorc. Am stat despărţiţi o lună. M-am gândit dacă merită să fim împreună, îl iubeam foarte tare şi m-am întors. Când a plecat la Exatlon mi-a spus să fiu cuminte”, spunea Ana Roman în urmă cu mai multe săptămâni. (CITEŞTE ŞI: Claudia Pavel şi Cătălin Cazacu, tot mai apropiaţi!)

