Neymar a acceptat oferta uriașă de la Al Hilal. Câți bani va câștiga brazilianul în Arabia Saudită

În sezonul trecut, Neymar (31 de ani) a căzut total în dizgrație la PSG, plecarea sa devenind iminentă. După mai multe variante vehiculate în această vară, starul brazilian a acceptat oferta celor de la Al Hilal, unde va avea un salariu uriaș. Astfel, după șase ani petrecuți pe Parc des Princes, aventura lui Neymar la Paris a ajuns la final.

Măcinat de accidentări în ultimele sezoane, Neymar a intrat într-un con de umbră la PSG. În plus, conflictele pe care le-a avut cu unii colegi de echipă au tensionat și mai mult situația brazilianului pe Parc des Princes. Contestat dur de fanii parizienilor, Neymar a căzut și în dizgrația conducerii clubului. În aceste condiții, plecarea sa de la PSG a devenit o certitudine în această vară.

(CITEȘTE ȘI: 50 de milioane de euro pentru a cumpăra FCSB! Un afacerist american, de origine română, i-a făcut oferta lui Becali)

Neymar nu a fost inclus în lotul lui PSG pentru meciul disputat duminică cu Lorient, în Ligue 1, plecarea sa de pe Parc des Princes fiind deja clară. După ce în ultimele zile s-a vehiculat o posibilă întoarcere a brazilianului la FC Barcelona, fotbalistul va ajunge la o altă echipă.

În ciuda faptului că inițial a refuzat oferta celor de la Al Hilal, saudiții i-au făcut o nouă propunere mult mai tentantă din punct de vedere financiar. Potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano, brazilianul a acceptat oferta de la Al Hilal, clubul saudit punând deja la punct toate documentele pentru finalizarea acestui transfer.

Al Hilal are preparing formal documents to be checked on Monday in order to get Neymar Jr deal done 🚨🔵🇧🇷 #Neymar

Player already approved the move, two year contract — lawyers will be on it.

Al Hilal already booked medical tests; waiting for Ney’s camp final green light. pic.twitter.com/EH9VZgeodX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023