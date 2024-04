Nicolae Botgros, zi de naștere în cimitir! Dirijorul merge zilnic la mormântul soției, la aproape trei ani de la moartea ei: „Sufletul plânge”

De aproape trei ani Nicolae Botgros trăiește o adevărată dramă. În data de 26 iulie 2021, soția acestuia, Lidia Bejenaru s-a stins din viață, iar dirijorul pare că nu poate depăși momentul. Sufletul acestuia este măcinat de durere, iar zilnic merge la mormântul celei care i-a fost parteneră de viață. Chiar și ziua de naștere și-a petrecut-o acolo, alături de cea pe care a iubit-o. Declarațiile sfâșietoare făcute de Mihai Botgros.

În luna iulie se împlinesc trei ani de când Lidia Bejenaru s-a stins din viață. Moartea acesteia a adus multă durere în sufletul lui Nicolae Botgros, care nu își poate vedea viața în lipsa ei. Rana dirijorului este încă deschisă, iar zilnic acesta își vizitează soția la cimitir. Cei doi au fost împreună mai bine de 50 de ani, iar dispariția artistei l-a afectat mult pe cunoscutul dirijor.

În urmă cu trei ani, în luna iulie, Nicolae Botgros trăia cea mai urâtă zi din viața lui. Soția acestuia se stingea din viață, iar vestea l-a dărâmat pe bărbatul care o iubea de mai bine de 50 de ani. Decesul artistei a venit ca un fulger pentru Nicolae Botgros, care pare că nici la trei ani după cele întâmplate nu poate trece peste.

Dirijorul încă suferă, iar singurele clipe de alinare sunt acelea când merge în cimitir, la mormântul partenerei sale. Drumul către locul de veci al Lidiei Bejenaru este făcut zilnic de către bărbat. Acolo, Nicolae Botgros spune că se simte mai aproape de cea care i-a fost parteneră de viață. Dirijorul și-a petrecut chiar și ziua de naștere în cimitir.

Nicolae Botgros și Lidia Bejenaru au trăit o dragoste intensă, ce a durat o viață. Dirijorul și-a întâlnit aleasa la vârsta de 15 ani, iar de atunci nu a mai plecat de lângă ea, asta până când moartea i-a despărțit. Cei doi au fost împreună mai bine de jumătate de secol, iar Nicolae Botgros aproape că nu știe să funcționeze în lipsa partenerei sale.

„Cât a fost ea în viață, vorbeam în multe interviuri cu lacrimi în ochi. Eu nu am cunoscut o altă dragoste. Ea mi-a fost dragostea de la 15 ani, am trăit 50 de ani împreună, am avut de toate în casă.

Nu pot să spun la toată lumea că am trăit doar în roz. Am avut lucruri foarte grele, în familie fiecare trăiește cum poate. Noi am trăit la fel, cum am putut. Dragostea noastră și ceea ce am avut noi împreună știu foarte mulți colegi care mă cunosc. Țineam la Lidia foarte mult”, a mai spus Nicolae Botgros.