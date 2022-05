Nicolae Ciucă a făcut anunțul trist al serii! Aceste pensii nu se măresc: ” E tot ce am putut să ne permitem”

Nicolae Ciucă a făcut vineri o declarație care contravine spuselor ministrului Apărării de marți, despre creșterea pensiilor. Potrivit premierului României, bugetul de stat nu ar putea suporta costurile necesare pentru o categorie de pensionari.

Marți, Vasile Dîncu, ministrul Apărării, a semnat un proiect de ordonanță de urgență prin care solicită actualizarea drepturilor financiare ale militarilor. Propunerea prevede mărirea salariilor și pensiilor pentru angajații care Ministerului Apărării Naționale.

„Mi se pare că astăzi, poate că din greşeli politice anterioare, nu am ajuns să înţelegem adevărata realitate privind salariile şi nivelul de trai al militarilor. De aceea, în aceste zile am lansat în dezbaterea internă, în dezbaterea guvernamentală, câteva proiecte de legi în care sper şi sunt sigur că o să mă sprijiniţi.

Este vorba de o ordonanţă de urgenţă referitoare la salarizarea personalului din sistemul naţional de apărare. Sunt sigur că, fără a cere prietenului nostru Adrian (Câciu, ministrul Finanţelor – n.r.) bani în plus, din bugetul nostru putem realiza acest lucru. Am nevoie doar de hotărârea şi de solidaritatea noastră cu Armata”.

Ce a spus Nicolae Ciucă despre creșterea pensiilor

Vineri, premierul Nicolae Ciucă a dezvăluit faptul că a primit din presă informația cu privire la dorința ministrului Apărării. Oficialul a spus că nu au apucat să discute pe această temă, dar că nu este momentul în care să poată fi vorba despre o creștere a pensiilor militarilor.

„Am văzut doar ştirea, nu am discutat acest subiect. Este analiza la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, ceea ce noi am făcut prin măsura de a acorda acea pătrime din ceea ce se cuvenea prin salariu este tot ce am putut să ne permitem în acest moment”, a spus premierul Nicolae Ciucă. (CITEȘTE ȘI: MApN a iniţiat o ordonanţă de urgenţă! Ce se va întâmpla cu personalul militar și polițiștii)