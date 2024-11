Nicolai Tand, mărturisiri dureroase despre trecut: „Am vândut ziare, am cerșit”

Nicolai Tand a cunoscut succesul și este renumit pentru talentul său culinar. Cu toate astea, parcursul lui nu a fost deloc ușor, iar în tinerețe, acesta a fost nevoit să facă sacrificii uriașe pentru a reuși să câștige bani. Nu o să îți vină să crezi!

Invitat în cadrul unui podcast, Nicolai Tand și-a deschis sufletul și a vorbit despre parcursul pe care l-a avut, încă din tinerețe. Nu foarte multă lume știe ce făcea celebrul bucătar, înainte de a cunoaște succesul și la ce greutăți l-a supus viața.

Concurentul de la Asia Express a mărturisit că a fost nevoit să lucreze încă de mic pentru a-și câștiga banii și a făcut tot ce a trebuit, fără mofturi. Însă, cel mai dificil i-a fost atunci când a plecat în străinătate în speranța unui trai mai bun și a fost nevoit să facă multe, printre care și să cerșească.

Celebrul chef recunoaște că nevoia l-a împins să facă mai multe, printre care „șmecherii”, vândut de ziare, dar și cerșit.

„Aveam 20 de ani. Mult mai târziu m-am angajat la Ambulanță. Nu am avut un an de zile acte, tot m-au amânat, m-au expulzat și eu n-am vrut să plec. N-am avut acte, doar la negru am lucrat. Pe șantier, mai făceam niște șmecherii la niște mașini de cafea, am vândut ziare, am cerșit, am cerșit pe bune”, a declarat Nicolai Tand în podcastul La Mijloc.