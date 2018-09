Nicole Cherry a vorbit despre cum reacționează atunci când nu îi place un băiat și cine o ajută să iasă din încurcătură. Recent, artista a declarat că s-a despărțit de iubitul ei, pe care mult timp l-a ținut departe de ochii curioșilor.

Cântăreața a mărturisit că începuturile de relație îi plac cel mai mult, pentru că, ulterior, se pierde din ”vrajă”. De asemenea, a recunoscut că mama ei îi este prietenă foarte bună și os coate din multe încurcături atunci când este nevoie, inclusiv cu băieții.

„Până acum n-am fost băgată în friendzone, eu am ținut pe alții și tot mă gândesc să nu mi se întâmple și mie. Dacă sunt insistenți le spun că nu vreau. Am fugit de la o primă întâlnire, i-am spus că am treabă. Dacă nu există chimie, nu stau, nu vorbesc. Una e să vorbești cu cineva pe Whatsapp, alta e să vezi mimica feței. Ai mai mult timp de gândire. Am stat cam jumătate de oră sau 40 de minute, m-au ajutat și prietenele, nu m-am ridicat imediat. Și mama a făcut asta pentru mine, eu am o relație bună cu ea, vorbesc tot cu ea. Mereu îi zic că nu mai pot să stau și să mă certe rău ca să scap. Dacă trec de etapele astea cu un băiat, devine plictisitor. Chestia de început e frumoasă, dar se pierde”, a povestit Nicole Cherry, la „Răi Da’ Buni”.

A FĂCUT UN APEL DISPERAT PENTRU A GĂSI UN BĂIAT!

Cântăreaţa Nicole Cherry a încercat prin intermediul rețelelor de socializare să găsească ceva ce a „pierdut din vedere”, zilele trecute, la o petrecere. Cântăreața le-a cerut urmăritorilor ei să o ajute să găsească… un băiat.

Nu înainte însă de a descrie înfățișarea băiatului detaliu cu detaliu, în speranța că cineva îl recunoaște și va reuși să îi afle identitatea.

„Deci, caut un băiat îmbrăcat cu pantaloni negri, tricou alb, un lănțișor negru și avea ceva în talie, geaca sau cămașă. Stătea în stânga scenei sus. (…) Era blonduț, așa cu barbă. Și era așa puțin cam tristuț. Era serios așa. Și vreau sa nu mai fie atât de serios.„, a fost apelul pe care Nicole Cherry l-a adresat fanilor ei.

„Și dacă va întrebați cine îl caută este vorba despre o gagica foarte mișto. Nu eu, prietena mea și eu am prietene foarte frumoase”, și-a lămurit cântăreța fanii când aceștia au întrebat-o dacă s-a îndrăgostit.