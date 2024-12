Nicole Cherry a găsit “Moşul” perfect! Îi îndeplineşte fiecare dorinţă: “El se ocupă să bifeze câte un obiect…”

Nicole Cherry se poate declara o norocoasă. Are parte de o familie minunată, iar soțul ei, Florin Popa, este foarte atent când vine vorba de indicii. Bărbatul nu dă niciodată greș la capitolul cadouri, întrucât îi știe partenerei sale de viață gusturile și respectă lista ei de dorințe. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, artista a făcut bilanțul pentru acest an, recunoscând că perioada Crăciunului este una dintre cele mai frumoase, întrucât îi place să primească, dar și să dăruiască daruri. Ca de fiecare dată, soțul reușește să o surprindă plăcut la capitolul vestimentație.

Nicole Cherry și Florin Popa au sărbătorit în vară 6 ani de relație, cei doi făcând o echipă imbatabilă. Cuplul are o fetiță, Anastasia, care le-a schimbat radical prioritățile în viață. Prezentă recent la Elle Style Awards, artista ne-a vorbit despre perioada sărbătorilor, bucurându-se de Crăciun de compania oamenilor dragi, iar de Revelion performând pe scenă ca în fiecare an.

Nicole Cherry își dorește să petreacă mai mult timp cu Anastasia

CANCAN.RO: Se apropie finalul acestui an. Cum a fost pentru tine și profesional și personal?

Nicole Cherry: A fost un an frumos, în care am reușit să fac foarte multe lucruri care m-au împlinit atât pe plan personal cât și profesional și sunt foarte fericită cu tot ce am făcut. Sincer nu rămâne decât să mă rog în continuare să fiu sănătoasă și să am putere de muncă să fac tot ceea ce mi-am propus și să petrec și mai mult timp cu fetița mea Anastasia.

CANCAN.RO: Ai definitivat lista de cadouri? Le-ai cumpărat sau le lași așa pe ultima sută de metri?

Nicole Cherry: Sincer îmi place să fiu pe ultima sută de metri, pentru că îmi creează o emoție pe care este greu să o am în altă perioadă a anului și îmi place. Sunt genul de persoană căreia îi place să facă cadouri, dar să și primească și este o perioadă extrem de frumoasă și mă bucur din plin de fiecare dată de ea.

Nicole Cherry: “Oricum în general el se ocupă să bifeze cât un obiect din wishlist-ul meu”

CANCAN.RO: Care a fost cel mai frumos cadou pe care l-ai primit de Crăciun de la soțul tău?

Nicole Cherry: Cel mai frumos cadou de Crăciun? Sincer am primit foarte multe cadouri, nu pot să aleg un cadou, dar oricum, în general, el se ocupă să bifeze câte un obiect din wishlist-ul meu, bineînțeles vestimentar și de fiecare data îmi face o surpriză plăcută.

CANCAN.RO: Deci se pricepe pe partea asta de vestimentație?

Nicole Cherry: Da sau mă pricep eu să fac un wishlist ca lumea.

Nicole Cherry încheie anul 2024 pe scenă

CANCAN.RO: Unde te prinde Revelionul? Presupun că pe scenă.

Nicole Cherry: Pe scenă, bineînțeles. Ne bucurăm din plin. Asta ne place să facem cel mai mult și cred că pentru fiecare artist este foarte important să-l prindă așa noul an, pentru că se zice că așa ne merge tot anul. Deci este minunat să fim alături de familie și bineînțeles să facem ceea ce ne place cel mai mult.

CANCAN.RO: Și ultima întrebare este legată de luna ianuarie. Plănuiești vreo vacanță să-ți încarci bateriile la început de an?

Nicole Cherry: În fiecare an plănuiesc asta. Până acum nu s-a întâmplat sincer, de fiecare dată luna ianuarie am profitat din plin din ea pentru că a fost mai lejeră și am reușit să fac foarte multe lucruri. De obicei să schimb show-ul, lucruri pe care nu le pot face în timpul anului, pentru că ne prinde mai mereu pe scenă. E o lună în care pot să mă bucur așa și efectiv să mă vizualizez, ceea ce vreau să fac, ce îmi doresc să schimb, dar am zis că poate vom reuși să plecăm și câteva zile, așa că sper eu să nu ne abatem de la plan.

Foto: Instagram

