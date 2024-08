Nicole Cherry a ”scos” 5000 € la o cafea! Artista a spart pușculița

Nicole Cherry nu face rabat când vine vorba de imaginea sa. Artista este foarte grijulie și atentă la felul în care se prezintă în public. Astfel, cântăreața a ales să poarte branduri care de care mai opulente și care însumează mii de euro. A dat tonul în materie de fițe, iar CANCAN.RO are imaginile verii cu artista care nu se uită la bani când vine vorba de plăcerile ei.

„Vara e cald și bine, și toată lumea poartă haine mai puține”. Asta ne cânta Nicole Cherry și are dreptate, căci, la fel ca alte domnișoare și doamne, vedeta a ales să poarte puține haine și destul de scurte. Nu ne-am putut dezlipi ochii de la pantalonii minusculi pe care artista i-a purtat. Dar ce a strălucit cu adevărat în ținută au fost accesoriile de mii de euro cu care artista ne-a luat ochii.

Nicole Cherry și-a etalat la terasă ținuta de mii de euro

Dichisită și aranjată până la ultima șuviță, Nicole Cherry și-a făcut apariția la E3 by Entourge, un restaurant din Floreasca. Atentă la imaginea sa, vedeta nu a făcut rabat de la accesorii de lux. Astfel, ținuta ei care în aparență era simplă, de fapt costa mii de euro. Așadar, artista a ales să poarte o pereche de ochelari de soare de la Cartier care costă 1000 de euro, o brățară de la același brand care costă 500 de euro și sandale Hermes în valoare de 900 de euro. Piesa de rezistență în ținută a fost geanta Louis Vuitton care costă 2.700 de euro. Așadar, la un simplu calcul ținuta purtată de cântăreață depășește lejer 5.000 de euro. Asta da apariție!

Artista a stat două ore la terasă alături de o prietenă pe care părea să nu o mai fi văzut de ceva vreme. Cele două au băut cocktailuri non alcoolice și cafea, s-au delectat cu câteva preparate culinare speciale și au stat la o bârfă ca-ntre fete. Apoi, fiecare s-a dus la mașina personală și și-au văzut de drum.

Care este cel mai valoros obiect din garderoba vedetei: „Este mult…”

Cu toate că recunoaște că are orice își dorește și este și o împătimită a cumpărăturilor, Nicole nu vrea să depășească o anumită limită. Și nu pentru că nu și-ar permite, chiar ea spune că are o colecție impresionantă de haine și încălțări, ci pentru că nu dorește să-și piardă simțul realității. Într-un interviu pentru CANCAN.RO artista ne dezvăluia că se bucură de orice achiziție pe care o face din banii ei. Cu toate acestea, cel mai de preț obiect pe care îl are este de la soțul ei, Florin.

„Atunci când ai tot ce îți dorești, intri așa într-o zonă de confort, nu te mai bucuri la fel de mult, nu te mai bucură orice. Nu mi-aș dori să pierd acest sentiment pentru că mie îmi place să mă bucur de orice. Mă bucur de orice obiect pe care reușesc să-l achiziționez și de orice experiență. Am multe lucruri pe care am reușit să mi le iau din banii mei și mă bucură. Cel mai drag obiect pe care îl am este inelul de logodnă. Este mult suflet acolo” , a spus vedeta pentru CANCAN.RO.

