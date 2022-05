Nicole Cherry, cu ochii în lacrimi la TV. Artista a făcut mărturisiri dureroase

Nicole Cherry este una dintre cele mai apreciate artiste din România. În plan profesional, cântăreaţa se bucură de succes şi asta pentru că melodiile sale au ajuns de fiecare dată în topul preferinţelor fanilor săi, iar cei care o urmăresc îi apreciază enorm munca. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte viaţa sa privată, tânăra are un mare regret. Iată ce mărturisiri dureroase a făcut la TV.

Deşi are o viaţă la care mulţi nici măcar nu îndrăznesc să viseze, de-a lungul timpului Nicole Cherry nu a fost ferită de momentele grele.

În cadrul unui interviu recent, aceasta şi-a deschis sufletul şi a vorbit despre un episod care a reuşit să o marcheze profund.

Artista a povestit faptul că a avut întotdeauna o relaţie specială cu bunica sa, însă, din nefericire, femeia a murit chiar înainte să apuce să o vadă pe nrpoata sa în postura de mamă. Totodată, vedeta a recunoscut că are un mare regret în ceea ce o privește pe aceasta, mai exact faptul că nu i-a spus „te iubesc” mai des.

În timpul mărturisirilor, Nicolle Cherry nu şi-a putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în plâns.

„Bunica înseamnă casa, locul. Se ducea și-mi făcea toate poftele. Îmi pare rău că nu a apucat să mă vadă în postura de mamă. Dar mă bucur că a apucat să mă vadă reușind în viață.

Dacă ar fi acum aici, i-aș spune că am o fetiță cu ochii verzi.

Își dorea să fiu iubită și fericită. S-a bucurat că am un băiat așa ca Florin, se ruga mereu pentru el. Eu mă rog în fiecare seară la ea, să mă ajute. În general sunt o fire foarte rezervată, nu prea spun „te iubesc”, dar regret că nu i-am spus asta mai des”, a povestit Nicole Cherry în emisiunea Teo Show.

Nicole Cherry își mai dorește copii

Nicole Cherry trăieşte de aproape trei ani o relaţie frumoasă cu Florin Popa, care este cu opt ani mai mare decât ea. Vârsta nu a fost un impediment între cei doi, ba mai mult pe 27 noiembrie 2021 cei doi au devenit pentru prima dată părinţi.

Artista şi-a intrat foarte repede în noul rol, ba mai mult a dezvăluit faptul că îşi mai doreşte copii.

”Cu siguranță o să am doi copii sau trei, dacă am un băiat am zis că nu o să mai fac, dar dacă nu o să am un băiat a doua oară, poate o să mai încerc și o să mai fac și al treilea copil. Dar, dacă voi avea băiat și fată, clar mă voi opri la doi. Asta dacă-mi iese din a doua oară, să fie băiat”, a declarat Nicole Cherry pentru click.ro.

Sursă foto: Instagram