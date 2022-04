Secretul lui Nicole Cherry. Cum a revenit vedeta la o forma de invidiat după ce a devenit mămică

Nicolae Cherry are o siluetă de invidiat, după ce a devenit mămică, în urmă cu șase luni. Într-un timp record, artista a revenit la forma de dinainte să rămână gravidă. Care este secretul vedetei.

Pe 27 noiembrie, Nicolae Cherry a adus-o pe lume pe micuța Anastasia, primul ei copil. Suprinzător pentru multă lume, artista are, în prezent, un corp de nota 10, bine tonifiat și o talie subțire, de fotomodel. În plus, pe picioare nu are deloc celulită.

(NU RATA: NICOLE CHERRY FACE DECLARAȚII DESPRE NUNTĂ ȘI VENIREA PE LUME A FETIȚEI: „M-AM VISAT MAI MULT MAMĂ DECÂT MIREASĂ!”)

Recent, fanii au aflat și care este secretul care a ajutat-o să revină la silueta din urmă cu mai bine de un an. După ce a născut, Nicolae Cherry a urmat o dietă echilibrată și a mers la sala de fitness. În plus, a vizitat constant un salon unde a făcut masaj cu bețe de bambus.

Artista este ferm convinsă că această tehnică este benefică pentru corpul ei. Pe o rețea socială, aceasta a făcut și un anunț după o astfel de ședință de masaj cu bambus.

“Mă pregătește pentru vară”, a spus Nicole Cherry.

Nicole Cherry, nuntă și botez în aceeași zi

Nicole Cherry a reușit să-și construiască o carieră de succes și să creeze o familie frumoasă, alături de Florin Popa. Cei doi au devenit părinți și se bucură de fiecare zi petrecută alături de micuța lor.

(NU RATA: NICOLE CHERRY, MAMĂ PENTRU A DOUA OARĂ! NICI NU A NĂSCUT BINE, CĂ ÎŞI MAI DOREŞTE UN COPIL)

Anastasia, fiica lui Nicole Cherry va fi botezată în luna mai. Artista și iubitul ei au decis să se căsătorească în aceeași zi. Au ales și nașii.

“Cumva va avea loc cununia noastră practic, dar pe cea religioasă o vom păstra pentru un eveniment din viitor. Dar va avea loc cununia, pur și simplu vom spune DA și ne vom axa pe evenimentul Anastasiei, pentru că vrem să fie despre ea, nu despre noi”, a spus Nicole Cherry.