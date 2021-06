Nicole Cherry, declarații sincere despre nunta cu iubitul. Când va avea loc marele eveniment: „Pentru noi este oficial deja”

Nicole Cherry urmează să devină mămică pentru prima dată și acum toată lumea se întreabă când va avea loc și nunta cu iubitul ei, Florin Popa. Ei bine, artista și-a deschis sufletul în fața fanilor săi și a vorbit despre marele eveniment.

Nicole Cherry a vorbit despre marele eveniment din viața ei: nunta cu iubitul.

Din cauza pandemiei, artista a declarat că evenimentul a fost amânat, pentru că atât ea, cât și Florin, își doresc o nuntă ca la carte, la care să participe toți cei dragi lor.

„Nu ne-am căsătorit. Este un inel pe care tot de la Florin îl am, mi l-am dorit, e un inel simbolic, atât. Cel oficial nu a venit, dar nu ne grăbim pentru că nu trebuie să oficializăm nimic. E clar că pentru noi este oficial deja. Am făcut un copil dorit, nu a fost nimic întâmplător, am tot primit întrebarea asta.

Nu, nu a fost o întâmplare, noi ne-am dorit să avem un copil. Momentan… noi am așteptat să treacă pandemia pentru că ne-am dorit ca acest eveniment (nunta – n.r.) să se desfășoare într-un mod normal și să ne bucurăm de absolut toți oamenii pe care vrem să-i avem la evenimentele noastre. Probabil anul viitor vom face nunta. Nu vreau să grăbesc lucrurile” a spus Nicole, pentru ciao.ro.

Când urmează să nască Nicole Cherry

Tot pentru sursa citată, Nicole Cherry a vorbit despre momentul în care va aduce bebelușul pe lume, dar și despre cât a luat în greutate, până acum.

„Nu am pofte, este totul absolut normal, nu s-a schimbat absolut nimic. Am un copil care nu vrea, se pare, să-mi schimbe radical viața dintr-odată. Mănânc normal, nu mănânc dulciuri, că nu prea pot. Am aceeași alimentație ca până acum. Săptămâna viitoare fac 4 luni de sarcină. În greutate am luat un kilogram jumătate. În decembrie ar trebui să nasc. Săgetător aș vrea să fie, să vină la început de decembrie” a mai precizat artista.