Nicole Cherry, destăinuiri despre viața de mămică: ”Momentul când am luat-o în brațe a fost unic”

Nicole Cherry a făcut o serie de destăinuiri referitoare la viața de mămică. Cântăreața a devenit, recent, părinte pentru prima oară. Utilizatorii de pe platformele de social media s-au bucurat când au văzut imaginile postate de artistă, alături de bebeluș și partenerul său de viață.

Nicole Cherry a devenit mămică în data de 27 noiembrie. Pe rețelele de socializare, cântăreața a postat și primele imagini cu micuța Anastasia.

În cadrul unui interviu, Nicole Cherry a vorbit despre primele sentimente pe care le-a avut când și-a strâns copilul în brațe pentru prima oară. Cântăreața este foarte fericită că a devenit mămică pentru prima oară și împărtășește gândurile frumoase: ”Chiar dacă nu am stat prea mult timp în spital, era ca și cum nu îmi mai văzusem casa de o veșnicie, iar primul lucru pe care l-am zis a fost . La spital m-au făcut să mă simt minunat, au avut grijă de noi foarte frumos, dar sentimentul de acasă nu e nicăieri. Ne-am bucurat extrem de tare, erau aici și bunicii. Am fost primite acasă de familie, iar după zilele acelea chiar simțeam nevoia să fiu alături de ei. Momentul când am luat-o în brațe a fost unic, clar atunci te simți împlinită și invincibilă. Prietenele mele nu au venit în vizită, astăzi urmează. Am încercat să introducem ușor fiecare persoană în casă, pentru că nici timpurile nu ne mai ajută să fim asa apropiați” .

Nicole Cherry știe că va veni o perioadă cu nopți albe și este pregătită să își ia în serios rolul de mamă: ”Nopțile sunt destul de frumoase, e o perioadă destul de drăguță. Încă nu au început colicii, dar suntem conștienți că la un moment dat vor veni și aceste nopți albe, care sunt cumva normale. Atunci vom simți cu adevărat că suntem părinți. Atunci când doarme, o face foarte bine. Nu am probleme cu ea, ma duc mă aranjez, nici nu zic că am un copil. Este extrem de cuminte, nu am treabă cu ea. Sper să o țină Dumnezeu așa”.

Ce spunea Nicole Cherry despre sarcină

Nicole Cherry s-a bucurat de o sarcină destul de ușoară. Cântăreața declara că micuța din burtică nu i-a dat prea mari bătăi de cap, iar lucrurile au decurs cât se poate de bine. Însă, în ultimele săptămâni lucrurile s-au schimbat, iar artista a început să se resimtă. Aceasta le-a mărturisit fanilor de pe Instagram că au început să apără durerile, care sunt destul de mari. Se pare că micuța cântărea, la momentul respectiv, deja trei kilograme, iar acest lucru îi dă de cap artistei.

„Am avut o sarcină ușoară. Mă așteptam să fie mai greu de la 7 luni încolo, nu a fost greu. Și la 7 luni am fost ok, în schimb ultimele trei săptămâni au fost … nu mai e așa ușor. S-a mărit și nu prea mai are loc. A început să mă doară ba o coastă, ba să mă doară spatele, zona lombară. E mai greu … stau ce stau și după mă pun în pat, nu am ce să fac”, spunea Nicole Cherry, pe Instagram, înainte să nască.

Sursă foto: captură video Youtube