Nicole Cherry şi iubițelul, scene fierbinți la malul mării! Martorii s-au înghesuit să-i pozeze

Nicole Cherry şi-a făcut de cap la mare! Graviduţa nu a mai ţinut cont de nimeni şi a dat frâu liber sentimentelor în văzul tuturor! Avem imagini EXCLUSIVE cu faimoasa artistă şi iubitul său în ipostaze romantice.

Cântăreaţa traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viaţa sa. Faptul că în curând va aduce pe lume primul său copil nu a împiedicat-o pe Nicole Cherry să se distreze pe litoral. Artista şi-a luat iubitul şi gaşca de prieteni, iar împreună au decis ca după o perioadă lungă de restricţii să profite de vremea frumoasă şi să se relaxeze.

Începutul serii a prins-o pe vedetă asezată pe scaun, la masă, cu ochii în telefon, puţin plictisită de ce se întâmplă în jurul său. La un moment dat, aceasta a început să vorbească cu una dintre fetele de la masă, iar brusc starea sa de spirit s-a schimbat.

Astfel, după ce a purtat mai multe discuţii cu amicii săi, tânăra şi-a îndreptat toată atenţia spre partenerul său. Pentru că a simţit că l-a neglijat câteva ore, Nicole Cherry l-a luat la un moment dat în braţe şi fără să îi pese de ochii curioşilor şi-a sărutat iubitul cu foc.

Acest moment romantic s-a repetat de câteva ori, ba mai mult, tânăra a rugat un prieten să le facă şi o fotografie, cel mai probabil pentru a le arăta şi fanilor săi cât de bine se simte în compania viitorului său soţ.

Nicole Cherry, pregătită să facă următorul pas?

Cântăreaţa a vorbit în cadrul unui interviu despre marele eveniment ce va avea loc în viaţa ei-

Din cauza pandemiei, Nicole Cherry a declarat că evenimentul a fost amânat, pentru că atât ea, cât și Florin, își doresc o nuntă ca la carte, la care să participe toți cei dragi lor.

„Nu ne-am căsătorit. Este un inel pe care tot de la Florin îl am, mi l-am dorit, e un inel simbolic, atât. Cel oficial nu a venit, dar nu ne grăbim pentru că nu trebuie să oficializăm nimic. E clar că pentru noi este oficial deja. Am făcut un copil dorit, nu a fost nimic întâmplător, am tot primit întrebarea asta.

Nu, nu a fost o întâmplare, noi ne-am dorit să avem un copil. Momentan… noi am așteptat să treacă pandemia pentru că ne-am dorit ca acest eveniment (nunta – n.r.) să se desfășoare într-un mod normal și să ne bucurăm de absolut toți oamenii pe care vrem să-i avem la evenimentele noastre. Probabil anul viitor vom face nunta. Nu vreau să grăbesc lucrurile” a spus Nicole, pentru ciao.ro.