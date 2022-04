Nicoleta Dragne este din nou însărcinată! Blondina va aduce pe lume cel de-al doilea copil

Nicoleta Dragne a anunţat recent că este din nou gravidă! Tânăra a dat vestea cea mare prin intermediul unei imagini pe care a publicat-o pe reţelele de socializare.

Nicoleta Dragne a devenit cunoscută publicului după ce a participat la emisiunile „Insula Iubirii” şi „Bravo, ai stil! Celebrities”.

Blondina este destul de activă pe reţelele de socializare, acolo unde îi ţine la curent pe fani cu tot ce se întâmplă în viaţa sa.

Recent, fosta ispită de la „Insula Iubirii” a publicat o imagine cu burtica sa destul de vizibilă, semn că sarcina este într-un stadiu destul de avansat. Nicoleta Dragne a ales să facă anunţul cel mare în vacanţa pe care o petrece în oraşul italian Milano.

Deşi internauţii i-au trimis multe mesaje, tânăra nu a dat detalii despre sarcina şi nici despre tatăl copilului.

Nicoleta Dragne, fosta concurentă ”Bravo, ai stil! Celebrities” s-a despărțit de tatăl copilului ei

Învitată recent în podcastul Oanei Radu, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” și-a deschis sufletul și a vorbit mai deschis ca niciodată despre viața sa personală.

Nicoleta Dragne a povestit despre relația pe care o are cu tatăl copilului ei, după ce au decis să se despartă. Fosta concurentă ”Bravo, ai stil! Celebrities” a dezvăluit faptul că fostul partener se implică constant în creșterea fiului lor.

”Eu îmi cresc copilul singură acum. Sunt o femeie puternică. Mă ajută mama ocazional, în rest nu. Stau eu sau Alin când vine în București. Noi nu mai suntem împreună. El se implică în creșterea copilului, s-a implicat de când am născut. Este un tată implicat, din toate punctele de vedere. Mă ajută cu tot”, a spus Nicoleta Dragne.

Nicoleta Dragne a ținut să menționeze faptul că nu regretă nimic din cele întâmplate, cât despre motivul pentru care cei doi nu ma sunt împreună, se pare că totul s-a întâmplat prea repede, iar cei doi părinți nu au avut timp să se descopere în totalitate: ”Relația s-a rupt între noi, noi nu ne-am mai înțeles. Eu n-am simțit că ne-am despărțit din cauza copilului, pentru că eu nu m-am schimbat după ce am născut. Noi ne-am cunoscut și eu am rămas însărcinată foarte repede, nu am avut câțiva ani în spate, să ne cunoaștem. Practic a venit totul repede așa. Nu regret nimic. Facem tot ce trebuie pentru copil”, a mai spus Nicoleta Dragne, în emisiunea prezentată de Oana Radu.

