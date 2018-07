Nicoleta Luciu, o veritabilă bombă sexy: “Am făcut fese de braziliancă”

Atât vedetele, cât și Nea Mărin au parte de o mulțime de provocări în noul sezon al reality show-ului, pentru că este prima dată când au pe mână un restaurant și munca pe care o implică administrarea lui nu este deloc ușoară, ba dimpotrivă.

Nicoleta Luciu, despre care Nea Mărin spune că este în topul celor mai muncitoare vedete cu care a lucrat de-a lungul sezoanelor, mărturisește că nici măcar nu a apucat să realizeze că este la mare, deși restaurantul în care lucra era la câțiva metri de malul Mării Negre: ”Mi-am dat seama că am văzut marea abia după ce am plecat”.

Și, în ciuda faptului că a muncit foarte mult, Nicoleta recunoaște că s-a îngrășat câteva kilograme, pentru că nu rezista tentației de a ciuguli din preparatele gătite de Marlena, finalista show-ului ”Chefi la cuțite”, care este bucătar în restaurantul lui Nea Mărin.

”Am plecat de acasă cu ideea că trebuie să-mi mențin silueta și să nu mă îngraș. De mâncat nu mâncam mai nimic, dar ciuguleam întruna. Câte-un cartofior, câte una, câte alta, toate bune… Și-uite așa m-am ales cu două kilograme în plus”, spune Nicoleta Luciu.

Dar, deși a pus cele două kilograme, ea mărturisește că toată munca și servitul la mese au adus-o într-o formă fizică de invidiat: ”Cel mai greu a fost urcatul scărilor cu scaunele și farfuriile. Toată lumea mergea la terasa de sus. Aveam și câte zece mese deodată, singură. Eram așa zăpăcită că uitam să-mi notez comenzile, iar când ajungeam la casa de marcat îmi dădeam seama că trebuia să am mai multe produse. Am urcat atât de multe scări că mi-am făcut fese de braziliancă.”