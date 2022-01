Nicoleta Luciu, probleme grave din cauza silicoanelor. Și-a tăiat sânii

Nicoleta Luciu a luat cu greu o decizie radicală. Actrița a ales să renunțe la silicoane, deoarece a avut probleme mari de sănătate din cauza lor. Corpul vedetei a suferit mai multe schimbări bruște de-a lungul timpului.

Actrița, în vârstă de 41 de ani, s-a retras din lumina reflectoarelor în urmă cu mulți ani. Aceasta locuiește la Miercurea Ciuc, împreună cu Zsolt Csergo și cei patru copii.

În anul 2021, la scurt timp după ce a născut tripleții, Nicoleta Luciu a decis să își pună implanturi cu silicoane, dar o mărime foarte mare. La scurt timp după intervenția chirurgicală au început să apară durerile, iar vedeta a ținut totul ascuns.

Nicoleta Luciu a avut implanturi cu silicon de 600 ml

Nicoleta Luciu a ales silicoane de 600 ml, personalizate și cu garanție pe viață. La scurt timp de la intervenție i-au apărut vergeturi pe piept, pe care le-a rezolvat. Dar calvarul nu s-a oprit aici. A început să aibă dureri insuportabile de spate. Așa că fotomodelul a ales să renunțe la ele, deoarece nu merită acest chin.

“Am mai avut o tentativă să-mi scot silicoanele și chiar am și discutat cu medicul Kasem pe aceasta temă. Motivul? Am dureri de spate din cauza sânilor grei. Am tot amțnat , dar… Cel mai probabil le mai țin puțin și apoi mă operez și le scot. Așa sigur voi scăpa și de durerile de spate”, a fost mărturisirea Nicoletei Luciu făcută unei prietene în urmă cu mult timp.

Vedeta nu dorea să discute cu presa pe acest subiect, însă într-un final probleme de sănătate au doborât-o și a fost obligată să ia rapid decizia de a renunța la silicoane.

Nicoleta începuse să se simtă din ce în ce mai rău cu silicoanele gigantice . Aceasta era văzută foarte des la diferite clinici pentru a găsi o soluție la starea ei care se agrava.

Nicoleta Luciu și-a abuzat corpul

De-a lungul timpului, ea și-a abuzat destul de mult corpul. Multe tratamente cu hormoni, apoi cure de slăbire drastice, dublate de intervenții estetice nepotrivite, toate acestea i-au creat în timp probleme serioase de sănătate. Însă ceea ce i s-a întâmplat cu implanturile a fost cel mai mare chin pe care Nicoleta Luciu l-a trăit multă vreme în secret.

