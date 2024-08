BREAKING: Nicu Covaci a murit la 77 de ani. Fondatorul trupei Phoenix avea grave probleme de sănătate și era internat în spital

Doliu în lumea muzicii! Nicu Covaci a murit după o lună de internare. Artistul avea 76 de ani.

Nicu Covaci (76 de ani), fondatorul trupei Phoenix, a murit. Informația a fost confirmată pentru G4Media Dorel Săndesc, directorul Spitalului Județean Timișoara.

Confirmarea a venit și pe pagina oficială de Facebook a lui Nicu Covaci, care a fost folosită recent de membrii trupei.

Nicu Covaci a murit

Nicu Covaci s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani, la spital. Considerat unul dintre cei mai mari și influenți muzicieni din istoria rock-ului românesc, Nicu Covaci va rămâne o figură marcantă în acest domeniu.

„De azi ne-asteaptā, Dincolo,

Cel Ce Ne-a Dat Nume.

Prin TOT ce ne-a lāsat Mostenire,

Nicu Covaci este, de azi,

Pururi,

NEMURITOR!”, este mesajul care a aparut și pe pagina de Facebook a lui Nicu Covaci.

Nicu Covaci se afla internat în Spital

Artistul Nicu Covaci, în vârstă de 77 de ani și liderul trupei Phoenix, se afla internat în secția de Terapie Intensivă după o operație pe creier pentru îndepărtarea unei tumori. Din păcate, starea sa de sănătate a fost extrem de fragilă, iar starea sa generală l-a împiedicat să primească tratament suplimentar.

Mesajele de adio pentru Nicu Covaci curg

În urma aflării veștii triste a trecerii în neființă a solistului trupei Phoenix, pe paginile de Facebook ale prietenilor săi și ale unor politicieni din România, dar și ai fanilor, au apărut zeci de mesaje de adio.

„Drum lin Nicu Covaci! Regrete imense!”, a publicat și artistul Mircea Baniciu.

„Pasarea Phoenix a plecat pe-nserat,mandra si arzand in vapaie.

Ne-a lasat sufletul gol, cuprins de zgura si cenusa.

Prietenul, Mentorul, Cel ce ne-a dat nume, Tatal nostru- Nicu Covaci a intrat in Legenda, in Nemurire acum cateva minute 🖤

A luptat cu curaj pana in ultima clipa si cu ultimul dusman.

„Dar din cenusa reinvie iara,

Minune scump-a lumii acesteia.

El moare azi,in forma-i,dar ideea

Chiar si de vrea nu poate sa mai moara.”, este mesajul postat de Sorin Toader, priten drag al artistului, pe Facebook. „Nicu Covaci, legenda muzicii rock din România, a plecat astăzi dintre noi, dar ne-a lăsat o moștenire bogată pe care suntem obligați să o ducem mai departe. Reper al muzicii, un om cu atitudine, iubit ca nicăieri la Timișoara, Nicu Covaci va rămâne mereu în amintirea noastră ca fiind omul care a creat un adevărat fenomen: Phoenix. El ne-a învățat să spunem „fie să renască”, un vers care pentru noi, timișorenii, înseamnă atât de mult…”, este mesajul postat de politicianul Alfred Simonis, pe contul de Facebook.

Printre cei care au publicat un mesaj de adio în memoria regretatului artist Nicu Covaci se numără și prim-ministrul României:

”Apus peste apus

Ce iute trece timpul

Și zorile s-au dus

Ce rece bate vântul!

Dumnezeu să îl odihnească în pace pe marele Nicu Covaci. Mulțumesc! Phoenix a fost și tinerețea mea”, este mesajul publicat de Marcel Ciolacu pe contul său de Facebook.

Mesajele de adio și de regret au început să curgă imediat și în cadrul marilor prezentatori tv din România:

„Adio, Nicu Covaci !

Rebelul genial.

Mulțumim pentru fabuloasele albume #Phoenix !

Dumnezeu să te primească în împărăția lui.

Fie să renască numai cel de har

Are de-a renaște curățit prin jar

Din cenușa-i proprie și din propriul scrum

Astăzi ca și mâine, pururi și acum”, este mesajul publicat de jurnalistul Radu Tudor de la Antena 3 CNN.

Cine a fost Nicu Covaci

Nicolae Covaci, fondatorul formației Phoenix, s-a născut pe 19 aprilie 1947 în Timișoara. De la o vârstă fragedă, a studiat pianul, acordeonul și limbile străine, iar ulterior a învățat să cânte la muzicuță și a luat lecții de chitară. A urmat Liceul de Arte Plastice și Institutul de Arte Plastice din Timișoara. În anii ’60, a înființat formația de chitariști „Sfinții”, alături de alți membri.

La începutul anilor ’60, Nicolae Covaci a fondat formația de chitariști „Sfinții”, alături de colegul său Kamocsa Camo Bela. În 1964, trupa și-a schimbat numele în Phoenix. Între 1964 și 1966, au susținut concerte în săli studențești și cluburi din Timișoara, interpretând melodii ale unor formații celebre precum The Beatles, The Rolling Stones, The Monkees și The Animals. Popularitatea trupei a crescut rapid, fiind invitată să apară în emisiuni de televiziune la București, ceea ce a contribuit la recunoașterea sa la nivel național.

Trupa Phoenix a susținut primul său concert în București în 1965, la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografie. Ulterior, a fost invitată să înregistreze la studioul radioului național, realizând atunci piese precum „Știu că mă iubești și tu”, și prelucrările folclorice „Dunăre, Dunăre” și „Bun e vinul ghiurghiuliu”. În aceeași perioadă, trupa a început colaborarea cu textierul Victor Cârcu, care a compus versurile primelor sale hituri: „Vremuri”, „Și totuși ca voi sunt”, „Nebunul” și „Floarea stâncilor”, ce au fost înregistrate pe două EP-uri Electrecord.