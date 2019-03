Nicușor Bancu explică secretul succesului cu Sepsi: „Mister a gândit foarte bine meciul cu acest sistem!”

Nicuşor Bancu, căpitanul formației Universitatea Craiova a declarat că victoria pe care oltenii au obținut-o la Sf. Gheorghe cu Sepsi, scor 1-0, s-a datorat 100% felului în care Devis Mangia a pregătit partida.

„Mister a gândit foarte bine meciul cu acest sistem. Noi cu trei fundaşi centrali le-am respins tot pentru că ei au încercat să joace doar minge lungă. Am stat sus, nu i-am lăsat să paseze. Cred că acesta a fost atuul nostru. Cei de la Sepsi veneau după trei înfrângeri şi ne aşteptam să avem un meci greu. Suntem fericiţi că am câştigat per total, e foarte important pentru noi. Am făcut un joc bun, ne-am creat multe ocazii, dar am marcat un singur gol. Eu de obicei încerc să pasez, nu îmi place să marchez când suntem doi contra portarului. L-am văzut pe Koljic liber şi am vrut să pasez, dar fundaşul lor s-a mişcat foarte repede. Îmi pare rău că am ratat, am fost necăjit la pauză” a declarat Nicușor Bancu la finalul partidei pe care oltenii au câștigat-o cu Sepsi.

Cu cele trei puncte câștigate cu Sepsi, Universitatea Craiova a acumulat 29 de puncte și s-a apropiat la un punct de CFR Cluj care are 30 de puncte, campioana en-titre urmând a juca astăzi în Liga I la Ovidiu cu Viitorul.

Programul etapei a II-a din play-off:

Sepsi OSK Sf. Gheorghe– Universitatea Craiova 0-1

sâmbătă, 16 martie

ora 20:30 Viitorul Constanţa- CFR Cluj

duminică, 17 martie

ora 20:30 Astra Giurgiu- FCSB

Clasament play-off:

1 CFR Cluj-30 puncte

2 Universitatea Craiova- 29 puncte

3 FCSB- 25 puncte

4 FC Viitorul- 22 puncte

5 Astra Giurgiu- 21 puncte

6 Sepsi OSK Sf. Gheorghe- 18 puncte