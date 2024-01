Nikita este imobilizată la pat după scandalul din Centrul Vechi. „Mi-au furat telefonul”

În urmă cu două zile, Nikita a trecut printr-o sperietură soră cu moartea. Ceea ce trebuia să fie o plimbare liniștită pe străzile din Centrul Vechi al Capitalei s-a transformat într-o tragedie. Mihaela Ispas a fost atacată și bătută de un grup de bărbați, iar acum se află imobilizată la pat.

Marți, 16 februarie 2024, Nikita a fost atacată și bătută de un grup format din mai mulți bărbați în Centrul Vechi din București. Femeia se plimba alături de Alexandru Tudor, un bun prieten de al ei, moment în care mai mulți indivizi le-au tăiat calea, au întrebat-o pe Mihaela Ispas dacă ea este Nikita și după au început să o lovească brutal cu pumnii și picioarele. Totul s-a petrecut într-o fracțiune de secundă.

După ce au fost jefuiți și bătuți în plină stradă, atât Nikita, cât și Alexandru Tudor au ajuns de urgență la spital. În cadrul unui interviu recent, Mihaela Ispas a mărturisit că este imobilizată la pat, nu se poate deplasa și are nevoie de spitalizare, însă refuză internarea de frică să nu ia contact cu alți oameni bolnavi din spital. De asemenea, Nikita încă nu a ajuns la INML ca să-și scoată certificat medico-legal din cauză că nu poate mișca din pat.

În urma atacului de pe stradă, pe lângă bătaia cruntă încasată, Nikita a rămas fără telefonul mobil, iar prietenul ei fără banii din portofel. Mihaela Ispas acuză autoritățile că nu își fac treaba cum trebuie și că nu ar fi trebuit să îi lase pe atacatori în libertate.

”E un haos total. Prietenii mei (n.r. o ajută), am prieteni, am vecini, prietenii mei de suflet, mai ales Alexandru are familia lui. Problema este că nu ne putem deplasa.(…) Mie mi-au furat telefonul, lui Alexandru banii. Poliția nu își face datoria.(…) De ce i-a lăsat liberi?(…) Cred că erau mână-n mână cu ei. Se și vedea. Am dovezi, am videoclip. Am filmat eu”, a mai spus Nikita la Antena Stars.