Viralul anului în România are o continuare epică! Nikita îl denunță pe Michele Morrone: “În momentele lui intime…”

Viralul anului în România are o continuare epică! Nikita revine cu noi povești despre relația cu Michele Morrone. De această dată, invitata emisiunii CANCAN EXCLUSIV nu mai menajează pe nimeni și nimic. A dat de pământ cu Moara Sorio, iubita actorului italian, ce nu mai are liniște nici în dormitor. Până și în momentele intime Michele Morrone o vede pe românca noastră. BONUS, Nikita revine pe scena muzicală după 15 ani de absență! În MEGA EXCLUSIVITATE, artista își lansează piesa “VIAȚA MEA” pe canalul de YouTube @Cancanoficial!

De această dată, întreaga poveste a pornit de la cele mai recente mesaje ale actorului către Nikita. Starul o roagă pe româncă să îl accepte în viața ei, dar îi impune și să nu-i mai pomenească numele în spațiul public. Explicațiile Nikitei au venit imediat, în show-ul CANCAN EXCLUSIV!

( NU RATA: 💥 EXPLOZIV 💥 NIKITA, ATAC la iubita lui Michele Morrone: „În momentele intime, mă vede tot pe mine!” )

„Oprește-te din a le mai spune oamenilor despre mine. Nikita, vreau o viață privată cu tine!”

Nikita susține, prin dovezi, că nu îi mai răspunde interlocutorului său de aproximativ trei săptămâni. Însă cu puțin timp înainte ca dialogul celor doi să se fragmenteze, impersonatorul și-a destăinuit sentimentele pentru românca ce îl ține pe jar: „Ți-am zis că ești iubirea mea pentru totdeauna, dar tu te tot îndoiești de asta. De asta vreau să vin să stau cu tine, să te am în viața mea. Vanessa va ști că Michele Morrone îi iubește mama atât de mult. Cristiana va ști că Michele Morrone îi iubește mama foarte mult. Oprește-te din a le mai spune oamenilor despre mine. Nikita, vreau o viață privată cu tine. Când vei veni în Italia, mă vei cunoaște mai bine, personal. Vreau să te implor ceva, Nikita, nu mai vreau certuri cu tine, nu mai vreau insulte. Michele Morrone te iubește cu adevărat, știu că nu crezi din cauza a ceea ce vezi pe internet, nu trage concluzii bazate pe ce vezi pe Instagram.

Michele Morrone este un om diferit. Când mă vezi în realitate, vei ști că Michele Morrone te iubește. Îți mulțumesc mult, Nikita! Când vine mama în Italia, mama vrea să te vadă. I-am spus mamei cât de mult o iubește Michele Morrone pe Nikita. O, Doamne, Nikita, Vanessa și Cristiana sunt două fete adorabile, Nikita. Abia aștept să vă văd când vin în România, dar mama voastră nu mă lasă să vin. O, Doamne, Nikita, pe Vanessa o iubește Michele Morrone. Cristiana, tu ești fiica mea frumoasă, vă iubesc foarte mult și mi-aș dori să vă văd!”

( CITEȘTE ȘI: NIKITA, LA UN PAS DE MOARTE ÎN SPANIA: „A FOST ÎNGERUL MEU PĂZITOR” )

Moara Sorio, iubita lui Michele Morrone, atacată de Nikita: „În momentele intime a spus că mă vede pe mine!”

CANCAN EXCLUSIV: Cum coabitezi cu ideea că Michele Morrone are o iubită, dar te caută pe tine?

Nikita: Haideți să fim oameni, este unde este, în Italia. E normal să aibă și el o femeie. Bine că a ales-o pe una mai urâtă decât mine. Dacă ar fi fost una mai frumoasă, mai ziceam. El totdeauna mă sună și-mi spune că de câte ori este cu ea se gândește numai la mine. Sunt cea mai fericită femeie.

CANCAN EXCLUSIV: Chiar și în momentele intime?

Nikita: Chiar și în momentele intime a spus că mă vede pe mine. Ce să am cu săraca fată, n-am absolut nimic cu ea?! Din contră, sunt mândră, nu?! Toate fetele se miră ce vede Michele Morrone la mine. Apropo, pentru toate fetele astea care vă credeți voi 60-80-90, haideți să vă spun ceva. Nikita, așa cum o vedeți voi pe Nikita, cu talentul și cu dulceața ei, vă dă vânt de la distanță.

CANCAN EXCLUSIV: Dar Moara Sorio de ce rămâne în continuare în relația respectivă dacă e una toxică?

Nikita: A pierdut bani, a pierdut timp cu ea, ce mă interesează pe mine?! Înțelege, Michele Morrone vrea să vină în România, Michele Morrone vrea să fie cu mine. Ai văzut și certurile și scandalurile pe care le am cu el. Nu e normal să nu te sune cineva care te iubește, la 2-3 noaptea și să fie scandal în toată regula?! Și nu numai un scandal, 10.000 de scandaluri.

( VEZI ȘI: EXCLUSIV | MICHELE MORRONE A PĂRĂSIT-O PE MĂDĂLINA GHENEA PENTRU NIKITA? SCANDAL ÎN TOATĂ REGULA, DUPĂ DEZVĂLUIREA UNEI IDILE NEAȘTEPTATE )

Mihaela Ispas speră că actorul se va maturiza curând și este dispusă să îi acorde timp: „E tânăr, are 33 de ani, eu am anii pe care îi am. Îl aștept, nu este nicio problemă!”

CANCAN EXCLUSIV: Și unde crezi că se va termina toată treaba asta?

Nikita: Se va termina, lasă-l să-și termine ce are de făcut, ce are de rezolvat. E tânăr, are 33 de ani, eu am anii pe care îi am. Îl aștept, nu este nicio problemă. Dar îmi trăiesc și viața, dar îl aștept să fie alături de copiii mei, să fiu alături de copiii lui. E treaba lui ce face.

CANCAN EXCLUSIV: Dar tu de ce nu îi răspunzi, dacă tot e iubirea asta atât de mare?



Nikita: Că nu vreau să-i răspund, să-i răspundă alte fete.

CANCAN EXCLUSIV: Și dacă o alege pe alta?

Nikita: N-are cum, că una singură e Nikita.

CANCAN EXCLUSIV: Ce înseamnă o viață privată între tine și el?

Nikita: Viață privată, ceea ce noi am discutat tot timpul, să nu apar în public eu.

CANCAN EXCLUSIV: Dacă el te-a rugat să nu vorbești despre el, de ce o faci?

Nikita: Totul este secret, totul este o surpriză. Vrea ca el să vină în secret, ca totul să fie o surpriză, nu să avem noi o relație secretă. Michele Morrone mă caută pe mine, nu eu pe el. Într-adevăr, îl iubesc ca pe un suflet, nimic altceva. Sunt zile în care mi-am bătut joc și chiar mi-e milă de el.

CANCAN EXCLUSIV: Dacă ar fi să fie, vă veți muta împreună?

Nikita: Datorită copiilor, mă voi muta împreună cu el. Dar aici depinde ce va vrea el, dar și mama lui. Pentru că mama lui mă iubește foarte mult.

În cazul unei relații cu italianul, Nikita și-ar adjudeca rolul femeii de acasă: „Eu știu că ia banii de la altele și mi-i aduce mie!”

CANCAN EXCLUSIV: De ce nu-l lași pe Michele să îți vadă fetele?

Nikita: Ele în privat vorbesc cu el, fetele vorbesc cu el, recunosc. Le-am spus să nu mai vorbească, pentru că sunt supărată pe el, dar dacă eu sunt certată cu el, asta nu semnifică faptul că ele nu mai trebuie să vorbească.

CANCAN EXCLUSIV: Dar tu de ce ai acest orgoliu atât de mare?

Nikita: Așa îl am eu, am eu niște divergențe cu el, de când a fost la mine în Spania. Și trebuie să mi le rezolv singură. Dar se vor rezolva.

CANCAN EXCLUSIV: Dacă veți ajunge să aveți o relație, ai merge cu el la premierele sale de film, pe covorul roșu?

Nikita: Nu vreau să apar, să se ducă el cu femeile lui, eu stau cu copiii. Sunt femeia de acasă. Eu știu că ia banii de la altele și mi-i aduce mie. Să se ducă cu ele la Cannes, să le facă de bani și mie să-mi aducă banii acasă, la copii.

( ACCESEAZĂ ȘI: EXCLUSIV | AVEM MESAJELE LUI MICHELE MORRONE CĂTRE NIKITA. IUBIRE ȘI PASIUNE TOTALĂ ÎNTRE VEDETA DIN „365 DE ZILE” ȘI FEMEIA DIN ROMÂNIA )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.