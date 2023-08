Nikita, la CANCAN EXCLUSIV. Se jură că se iubește de un an și jumătate cu actorul din filmul erotic “365 de zile” de pe Netflix: „La pat, Michele Morrone…”

A fost show total în emisiunea CANCAN EXCLUSIV! Cea mai nouă ediție o are ca protagonistă pe Nikita, cea care a făcut istorie cu poveștile sale în mass-media românească. Subiectul principal este idila dintre invitata noastră și actorul internațional Michele Morrone. Mihaela Ispas susține, cu dovezi, că de peste un an și jumătate „se întreține” cu protagonistul filmului „365 de zile”, care o curtează asiduu. Nikita nu cedează, explicând că nu ar vrea să constituie doar un număr pe lista de femei a cuceritorului italian.

Mai mult, Mihaela Ispas prezintă publicului conversațiile pe care le are cu presupusul Michele Morrone. Acesta i-ar idolatriza fetițele, pe Vanessa și pe Cristina, după ce le-ar fi cunoscut când le-a vizitat mama, la Malaga. Nikita afirmă că povestea dintre ea și starul internațional ar dura din 2021, timp în care aceasta ar fi dialogat chiar și cu mama lui Michele Morrone.

Mai mult, Mihaela Ispas prezintă publicului conversațiile pe care le are cu presupusul Michele Morrone. Acesta i-ar idolatriza fetițele, pe Vanessa și pe Cristina, după ce le-ar fi cunoscut când le-a vizitat mama, la Malaga. Nikita afirmă că povestea dintre ea și starul internațional ar dura din 2021, timp în care aceasta ar fi dialogat chiar și cu mama lui Michele Morrone.

Nikita susține că Michele Morrone ar fi atașat de fiicele sale: „Despre Vanessa spune că este fetița lui!”

CANCAN EXCLUSIV: Spui că Michele Morrone nu ar fi durul pe care producătorii și regizorii au încercat să îl portretizeze în filme?

Nikita: Nu este dur, este extraordinar de sensibil, ai văzut și din mesaje.

CANCAN EXCLUSIV: Bănuiesc că ai avut timp să realizezi asta într-un an și jumătate. La tine a stat o săptămână, în Malaga, unde ți-a cunoscut și fetițele?

Nikita: Mi-a cunoscut fetițele, s-a îndrăgostit de fiicele mele. Despre Vanessa spune că este fetița lui, că vrea să fie fetița lui, cât și Cristina. Dar are foarte mult drag de Vanessa, că e cea mai micuță, are opt ani. Tot timpul îi trimite mesaje, tot timpul îi spune că o iubește. Cât m-aș certa cu el, trebuie să tac din gură pentru că afecțiunea pe care o are pentru copiii mei mă depășește. Vanessa de ziua ei a primit mesaje tot timpul, «mami, mă duc că mi-a dat Michele Morrone mesaje, că mă iubește».

Nikita dezvăluie de ce nu ar accepta o relație cu actorul internațional: „Eu nu vreau să fiu bifată pe lista lui Michele Morrone!”

CANCAN EXCLUSIV: Ai accepta să ai o relație cu Michele Morrone?

Nikita: Nu, nu aș accepta. E de-ajuns relația pe care o am, de prietenie, ca și cu ceilalți băieți pe care îi am în viața mea. Să nu se înțeleagă greșit, eu sunt o tipă puțin mai dură. Pentru cine mă cunoaște, știe ce fel de persoană sunt. Eu nu vreau să fiu bifată pe lista lui Michele Morrone, ca femeia cu numărul X, niciodată. De mine nu s-a atins absolut nimeni, fără voia mea.

N-ar fi o problemă, că nu e bărbat de refuzat, dar orgoliul meu este mai presus decât a mă lăsa sedusă de Michele Morrone. Există bărbați și mai frumoși decât el, nu neapărat să stai o noapte cu el. Cu mine nu o să stea numai o noapte, dar nu îmi plac bărbații care umblă cu multe femei, nu suport! El în continuare vrea să vină în România, să mă vadă din nou și să avem o relație mult mai strânsă, după cum reiese din mesaje.

CANCAN EXCLUSIV: Nu ai accepta relația nici dacă ar renunța la toate tentațiile?

Nikita: Nu știu, m-aș gândi, vreau să văd că renunță. Cuvintele care nu sunt urmate de fapte, nu valorează absolut nimic. Mă las greu, pentru că nu am timp de relații cu bărbații, eu sunt o mamă devotată copiilor mei, sunt o învingătoare. Nu beau, nu fumez, nu pierd timpul aiurea sau să zici că plătesc bărbați, cum fac alte femei.

