Moment istoric, petrecut în emisiunea CANCAN EXCLUSIV! Nikita a revenit pe plaiuri românești, după 15 ani petrecuți în Spania, la Malaga, alături de familie. Cea care a marcat spațiul media autohton cu adevărate recorduri de audiență a decis să ofere primul și singurul interviu după “repatriere”. Mihaela Ispas dezvăluie ce a trăit în ultimul deceniu și jumătate peste mări și țări, dar și care este motivul principal pentru scurta vizită din România.

După câștigurile de la loterie și logodna cu un polițist spaniol, Nikita recunoaște că viața i s-a liniștit cum nu ar fi sperat vreodată. Însă românca nu a fost ferită de probleme, căci a făcut de două ori stop cardiac. Și-a revenit, iar acum este pregătită să facă dreptate într-unul dintre cele mai controversate cazuri ale României. Viața bate filmul, iar Nikita este pregătită să lanseze atât o carte, cât și o proiecție, ambele inspirate din experiențele sale aventuroase.

Nikita s-a stabilit în Spania, la Malaga, unde locuiește alături de logodnic și de cele două fetițe: „Am învățat să fiu mai retrasă, să nu mai știe lumea viața mea!”

CANCAN EXCLUSIV: Cât timp ai stat în Spania?

Nikita: 15-16 ani.

CANCAN EXCLUSIV: De ce ai plecat din România, deși tu erai vedetă, toată lumea mă gândesc că te oprea pe stradă să faceți poze?!

Nikita: Tu crezi că eu trăiam pentru lumea cu care făceam poze? Nu prea mi-a plăcut România, recunosc. În România sunt oameni foarte aspri, care stau și te judecă în necunoștință de cauză. Românul te ia precum te vede, dar nu știe ce e în sufletul tău, prin ce ai trecut, ce fel de persoană ești. Românul pe el nu se vede în ziua de astăzi. Îl vede pe celălalt, vecinul de alături.

CANCAN EXCLUSIV: Și în Spania ai găsit alt tip de oameni?

Nikita: Am plecat din România deoarece m-am săturat de mizeria asta care există în ziua de astăzi, din presă, din televiziune, «Nikita bătăușa, Nikita proxeneta». Eu, proxeneta, unde sunt eu proxenetă? Eu, de fapt și de drept, am venit acum în România, vă spun sincer, să dau în judecată toate publicațiile care au profitat de mine, de numele meu, Nikita și au scris că bat, că fac. N-am bătut, m-am luptat cu viața, oameni buni.

Eu nu m-am bătut cu absolut nimeni, nu am avut de-a face cu poliția, nu am fost în viața mea legată, sau cum se spune că în Spania am bătut și m-au legat și am fost la pușcărie. Absolut niciodată n-am fost, credeți-mă. Da, am fost reținută, dar mi s-a dat drumul, însă asta nu înseamnă că eu am bătut judecătorii. Cum să bat judecătorii în Spania? Păi te duci direct la pușcărie. Legea Spaniei e mai aspră decât cea a României.

CANCAN EXCLUSIV: Ai avut parte de o poveste foarte fericită în Spania, știu că ai câștigat la Loto, câți bani ai luat?

Nikita: Nu pot să spun suma, deoarece lumea e foarte invidioasă și foarte dușmănoasă. Oricât de bine ți-ar merge în viață, nu neapărat mie, fiecărei persoane în această lume, aliații tăi sunt dușmani. Dacă nu ai dușmani, nu ai valoare, în ziua de astăzi.

Am învățat să fiu mai retrasă, să nu mai știe lumea viața mea sau ce fac, să nu mai știe lumea cu cine mă iubesc. Copiii mei sunt fericiți, eu sunt fericită. Cu cât oamenii știu mai puțin despre fericirea ta, cu atât tu ești mai fericită.

Mihaela Ispas și-a revenit în urma celor două infarcturi suferite: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu!”

CANCAN EXCLUSIV: Știu că tu ai și două fetițe, una are 13 ani, cealaltă cinci, aveți și o casă în Malaga…

Nikita: Fără casă n-ai cum să trăiești, în Malaga, atâția ani unde să trăiești? Cu chirie, nu există așa ceva, e foarte scumpă chiria, eu n-am trăit degeaba. Eu n-am bătut lumea, cum spun oamenii, eu mi-am văzut de treaba mea. M-am bătut cu viața, cu propriile dureri ale vieții.

CANCAN EXCLUSIV: Cum ai trecut peste greutăți?

Nikita: Când privesc înapoi în viața mea, văd numai durere și chin. Dar când privesc în prezent văd numai putere și încredere în mine.

CANCAN EXCLUSIV: Vreau să știu dacă această turnură a vieții tale a fost generată de faptul că ai suferit un infarct?!

Nikita: Fiecare om își are povestea lui, de boală, de supărare, e normal. Toată lumea suferă, important este să treci peste ele, cu puterea bunului Dumnezeu. Îl ai pe Dumnezeu în suflet, rezolvi toate treburile în viață. Ești rău, te crezi mare și tare pe dinafară și ești rău pe dinăuntru, nu câștigi absolut nimic în această viață, absolut nimic!

CANCAN EXCLUSIV: Ai fost spitalizată în urma infarctului…

Nikita: De două ori, nu cum spun ziarele că am insinuat. Nu poți să insinuezi așa ceva, absolut niciodată.

CANCAN EXCLUSIV: Când te-ai trezit prima dată pe patul de spital, care au fost gândurile?

Nikita: Să îi mulțumesc lui Dumnezeu că îmi dă putere să trăiesc pentru fetițele mele și pentru oamenii mei din jur, care mă iubesc și sunt alături de mine.

Masculii o curtează pe Nikita și îi cer sfaturi de viață: „Nu am numai unul, am mai mulți, recunosc – iubiți platonici!”

CANCAN EXCLUSIV: Ai vorbit mai devreme despre iubire, vreau să știu care este statutul actual al Nikitei?!

Nikita: Am iubitul meu spaniol, despre care nu pot să dau foarte multe amănunte, nu îmi place să mă laud «vai, dragă, am iubit». E treaba mea, nu am numai unul, am mai mulți, recunosc. Iubiți platonici, nu te gândi, că nu sunt ca vedetele din ziua de astăzi, de la noi, care îi schimbă ca pe ciorapi. N-am timp de schimbat bărbați, nu am timp de stat pe YouTube, să dansez, mie îmi cer sfaturi în realitate. Am mii de tovarăși care, în realitate, îmi cer sfaturi.

CANCAN EXCLUSIV: Amoroase?

Nikita: Nu, de viață. Prin mine, găsesc un exemplu, și vor să reușească și ei în viață cum am reușit eu.

CANCAN EXCLUSIV: Dar cum facem să avem o relație de lungă durată?

Nikita: O relație de lungă durată se ține prin loialitate, respect, încredere și iubire.

CANCAN EXCLUSIV: Ce ai face dacă ai afla că partenerul te înșală?

Nikita: Și eu am pretendenții mei, nu aș face absolut nimic și el ar fi cel care pierde, în niciun caz eu. Eu am pretendenții mei, unul mai frumos decât celălalt, faptele dovedesc totul.

Mihela Ispas, indignată de comportamentul sexului tare: „Bărbații sunt mai prostituați decât femeile!”

CANCAN EXCLUSIV: Acum 15 ani, când ai plecat din România, tu ai lăsat bărbații într-un anumit fel. Cum i-ai găsit acum, la o asemenea distanță temporală?

Nikita: Am observat că în ziua de astăzi majoritatea bărbățeilor nu mai sunt bărbăței, sunt fătălăi. În sensul că majoritatea, în loc să se ducă să muncească, în loc să se ducă să-și facă o familie, preferă să fie întreținuți de femei. De anumite femei pe care le pun la prostituție, cum se întâmplă în ziua de astăzi, profită de pe urma femeilor, ceea ce este total dezgustător.

Nu te mai numești bărbat atunci. Munciți împreună, într-adevăr, rezolvați problemele vieții la comun, așa se face într-o familie. Plus de asta, tu ca bărbat mai umbli și cu alți bărbați. Eu sunt Nikita, care e problema, vă spun adevărul pe față, toți care umblați la «giugiugei și giugiugiele», să vă arăt clar la măsele. La măsele de bărbați, că nu mai sunt bărbați, sunt fetițe.

CANCAN EXCLUSIV: Cum crezi că s-a ajuns în punctul ăsta?

Nikita: Pentru că au nevoie de bani, nu știu cum să facă bani. Bărbații sunt mai prostituați decât femeile! Bine, mă refer la acea parte de bărbați, asta nu înseamnă că toți, la bărbații fătălăi ne referim. Sunt și bărbați adevărați, tot respectul. Iubesc și admir bărbații care-și iubesc familiile, inclusiv soțiile și sunt adepții familiei.

O carte și un film urmează să fie lansate de către Nikita, după scenariul propriei vieți

CANCAN EXCLUSIV: Știu că urmează să lansezi o carte și un film. Cum se vor numi?

Nikita: «Nikita, singură pe lume și toată lumea este a mea», așa se va intitula cartea. Iar filmul, cu regizori spanioli, «Nikita – Te meto en el infierno». De exemplu, bărbații care înșală femeile, sau ai o anumită femeie, stil Shakira, cum Pique, ca un fătălău, a luat țeapă. Karma s-a întors, cu Clara Chia, aceea nu este o femeie cu care să faci casă cu ea. Shakira este un star internațional, extraordinar de cunoscută și toată lumea o iubește. Cum poți tu, Pique, să lași o asemenea valoare? Te numești un ratat.

CANCAN EXCLUSIV: Filmul tău va urmări scenariul vieții tale?

Nikita: O să fie inspirat după ceea ce am trăit și atât timp cât un bărbat înșală o femeie, având mai multe femei la rândul lor, tot el va plăti și tot el va suferi. Pentru că acele femei pe care el le-a înșelat, vor ajunge undeva sus și într-o zi respectiva femeie se va întâlni cu el pe stradă. El, aducându-i aminte, «știi că ai fost iubita mea?», «unde ești tu și unde sunt eu acum, la revedere, nu te cunosc».

CANCAN EXCLUSIV: Și tu vei juca personajul principal?

Nikita: Personajul vieții mele, pentru că mă reprezintă extraordinar de mult și nu că aș atrage foarte multă publicitate, sau «a venit Nikita acum în România», am eu farmecul meu, chiar dacă sunt grasă sau slabă.

CANCAN EXCLUSIV: Dacă am vorbit despre bărbați, hai să vorbim și despre femei, pe ele cum le-ai găsit? Ce le-ar lipsi unor femei, să fie la fel de puternice ca tine?

Nikita: Eu vorbesc de mine personal și de ceea ce cunosc, că toate femeile sunt puternice. Disprețuiesc acele femei care stau pe spatele unui bărbat și așteaptă de la un bărbat, putând ca femeie să produci de una singură. Apreciez extraordinar de mult acele femei care-și produc singure banii, își cresc singure copiii și singure înaintează în viață.

Nikita susține cu autoritate nevinovăția fraților Tate, pentru care s-a întors în România: „Ele i-au violat pe ei!”

CANCAN EXCLUSIV: Știu că tu ai venit în România ca să-i susții pe frații Tate, în momentul în care au ieșit din închisoare, e adevărat?

Nikita: Normal, eu sunt de mai multă vreme aici, în România, sunt de o lună de zile, Locuind în Spania, am auzit că au fost arestați în luna decembrie, după ce au venit la mine în septembrie, de ziua mea, pe 28 septembrie. Întâmplător am auzit că sunt arestați.

CANCAN EXCLUSIV: Ce s-a aflat în spatele arestării, cunoști detalii?

Nikita: Dacă le spun aici, mă ia și pe mine DIICOT, dar se află o mare minciună, un denunț fals. Acești băieți sunt niște băieți extraordinari, ceea ce fac ei deranjează. Sunt străini veniți în țara noastră, nu trebuie să-i judecăm. N-au furat, n-au bătut, n-au omorât pe nimeni, oamenii sunt campioni mondiali la sport. Și-au construit propriul imperiu, că l-au construit în România, au plătit. Casa aceea de 7 milioane de euro, din Voluntari, e din banii lor. Deranjează că sunt prea sus față de altă lume. Cele două domnișoare de club, de unică folosință, să nu mai abereze spunând că le-au violat. Cum să te violeze, nu te uiți la ei cât de frumoși sunt și cât de băieți adevărați? Poate ele i-au violat pe ei. Ele, ca femei, vor să-i violeze pe ei. Ce femeie nu și-ar dori un bărbat ca Andrew Tate?

CANCAN EXCLUSIV: Deci nu e adevărat că ei ar fi făcut asta?

Nikita: Nu e adevărat, la valoarea lor ar cumpăra zece cluburi, dacă doresc, este o insinuare, drept dovadă că nu au vrut să trăiască cu ele, n-au vrut să le ia de nevastă. Cum sunt româncele în ziua de astăzi, pocnitori, ne referim la astea două, omul i-a făcut un bine, dar asta nu înseamnă că trebuia să o ia și de nevastă. Ele au venit în casa lor, s-au trezit cu ele în casă.

Moartea a ocolit-o razant pe celebra Nikita, în Spania: „Era să mă calce autobuzul!”

CANCAN EXCLUSIV: Vrei să te întorci definitiv în România?

Nikita: Nu, iubesc România, mulțumesc tuturor. De când am venit aici în România sunt atât de binedispusă și mă simt atât de iubită, toate persoanele pe care le întâlnesc pe stradă mă bagă în seamă și mă recunosc. Chiar nu-mi vine să cred, vă mulțumesc din tot sufletul că după atâția ani, toată lumea mă recunoaște. Eu doar vorbesc la telefon și toată lumea se oprește «poți să-mi dai un autograf?», cum să nu?! Cu cea mai mare plăcere!

CANCAN EXCLUSIV: Tu ai o atitudine neînfricată și voiam să îmi spui dacă ai trecut vreodată pe lângă moarte?!

Nikita: Da, era să mă calce mașina. N-am fost atentă și era să mă calce mașina, dar m-a tras o persoană înapoi, ăla a fost îngerul meu păzitor. În Spania, era să mă calce autobuzul și m-a tras o persoană înapoi, dar am căzut direct, nu conta că mi-am spart capul.

