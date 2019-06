De aproape un deceniu, celebra Nikita a părăsit România și își vede liniștită de viață peste hotare. Iar cel mai important lucru pentru ea îl reprezintă cele două fiice. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!) În urmă cu ceva timp, și-a întâlnit marea dragoste în Spania. Nikita s-a logodit cu un polițist! CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă declarații și imagini în exclusivitate. (CITEȘTE ȘI: CUM S-A TRANSFORMAT CELEBRA NIKITA + ÎȘI CREȘTE SINGURĂ FETIȚELE: ”TAȚII LOR AU DISPĂRUT, DAR DUMNEZEU…”)

Vedeta care a fost poreclită și "femeia cu suflet de bărbat" și-a găsit marea dragoste în Spania, unde s-a stabilit în urmă cu mai bine de 10 ani. Mihaela Ispas, așa cum este trecută în buletin Nikita, este mai fericită ca niciodată pentru că iubește și este iubită. În urmă cu ceva timp, a cunoscut un polițist spaniol alături de care trăiește o poveste de dragoste mai ceva ca-n filme. (NU RATA, AICI: ELENA UDREA & IUBITUL PREGĂTESC NUNTA + BOTEZUL ÎN COSTA RICA)

”Pe Jose l-am cunoscut în urmă cu ceva timp, în urma unui incident puțin mai neplăcut. Eram cu cele două fete ale mele și am auzit cum doi români intenționau să-i fure unei femei geanta. În momentul în care cei doi au început să o lovească pe femeie, eu am intervenit și au fugit. Lumea a povestit echipajelor de poliție cum s-a întâmplat și la aproximativ 10 minute după asta a venit el la mine și mi-a mulțumit pentru gestul pe care l-am făcut.

Așa ne-am cunoscut. Cred că a fost dragoste la prima vedere. Am început să vorbim și nu s-a lăsat până nu am mers la casa lui din El Palo. De atunci trăim o frumoasă poveste de dragoste. Regret că nu l-am cunoscut din prima clipă în care am ajuns în Spania. Alături de el mi-am găsit fericirea”, a declarat Nikita, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

A câștigat la loto!

În urmă cu câțiva ani, Nikita și-a încercat norocul la loto, iar, fără să se aștepte la acest lucru, a reușit să ”împuște” o sumă frumoasă.

”Am jucat la Paga Extra, iar, după ce am pus bilete de 2 euro fiecare, am câştigat. Aveam biletul de două zile, dar nu ştiam că am câştigat. M-a întrebat un prieten dacă nu cumva alea sunt numerele puse de mine şi când am verificat am avut o surpriză. În mână am luat trei mii de euro, iar timp de șase ani voi avea, în fiecare lună, câte cinci mii de euro“, a povestit Nikita, pentru site-ul nr.1 din România, în urmă cu câțiva ani.

