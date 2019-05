Cum s-a transformat celebra Nikita + își crește singură fetițele: ”Tații lor au dispărut, dar Dumnezeu…”

Nikita a fost, fără doar și poate, unul dintre cele mai expresive personaje mondene de pe scena showbiz-ului românesc. (Cel mai bine platit job din București) De aproape zece ani, vedeta a părăsit însă România și își vede liniștită de viață în Spania. Iar cel mai important lucru pentru ea sunt cele două fiice ale sale. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini și declarații de-a dreptul emoționante, care arată transformarea uimitoare a Nikitei. (CITEȘTE ȘI: CÂȘTIGĂTOAREA UNUI MEGA-SHOW DE LA ANTENĂ ȘI-A CÂȘTIGAT PREMIUL DE 50.000 € ÎN INSTANȚĂ)

Mihaela Ispas, așa cum este trecută în buletin Nikita, a părăsit plaiurile mioritice în urmă cu aproximativ zece ani și s-a stabilit în Malaga, Spania. Vedeta care a fost poreclită și "femeia cu suflet de bărbat" se mândrește foarte mult cu fiicele ei, Cristina (10 ani) și Vanesa (4 ani).

”Tații lor au dispărut, dar Dumnezeu mi-a dăruit fericire și noroc. Sunt foarte fericită că mi-a dăruit Dumnezeu două fetițe frumoase, sănătoase și norocoase. Este posibil să urmeze și cel de-al treilea copil. Nu exclud varianta de a mai rămâne însărcinată. Doresc tuturor mamelor puternice și independente norocul și fericirea pe care Dumnezeu mi le-a dăruit”, a declarat Nikita, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

A câștigat la loto!

În urmă cu câțiva ani, Nikita și-a încercat norocul la loto, iar, fără să se aștepte la acest lucru, vedeta a reușit să "împuște" o sumă frumoasă.

”Am jucat la Paga Extra, iar, după ce am pus bilete de 2 euro fiecare, am câştigat. Aveam biletul de două zile, dar nu ştiam că am câştigat. M-a întrebat un prieten dacă nu cumva alea sunt numerele puse de mine şi când am verificat am avut o surpriză. În mână am luat trei mii de euro, iar timp de șase ani voi avea, în fiecare lună, câte cinci mii de euro“, a povestit Nikita, pentru site-ul nr.1 din România, în urmă cu câțiva ani.

