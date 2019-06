Elena Udrea & iubitul pregătesc nunta + botezul în Costa Rica! Avem declarații în premieră

Elena Udrea și Adrian Alexandrov se pregătesc pentru cele mai importante evenimente din viață, botezul micuței Eva, dar și cununia lor. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!) Iubitul fostului ministru al Turismului a dat “totul din casă”. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, declarațiile de-a dreptul savuroase ale omului de afaceri. (CITEȘTE ȘI: LOGODNICA LUI LIVIU DRAGNEA VORBEȘTE ÎN EXCLUSIVITATE DESPRE VIZITA PE CARE A FĂCUT-O ÎN WEEKEND LA PENITENCIARUL RAHOVA)

În ultima perioadă, Adrian Alexandrov se împarte între România și Costa Rica, acolo unde iubita lui, fostul ministru al Turismului, a plecat în luna februarie a anului 2018.

Zilele trecute, site-ul nr.1 din România l-a întâlnit pe Adrian Alexandrov la unul dintre evenimentele mondene care s-au organizat în Capitală. Iubitul fostei șefe a Cancelariei Prezidențiale a făcut mărturisiri uluitoare, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA. Tânărul afacerist ne-a vorbit deschis despre botezul micuței Eva, dar și despre momentul în care își va uni destinul cu fosta "blondă de la Cotroceni".

”Îmi este dor de micuță, dar și de Elena și drept dovadă sper să reușesc să plec cât mai repede la ele. Elena are toată ziua grijă de micuța noastră. Eva a început să crească într-un ritm destul de rapid, a început să fie atentă la tot ce îi spunem noi. Abia aștept să ajung în Costa Rica.(…) Din câte observ, Elena se descurcă foarte bine în postura de mămică. Își dedică absolut tot timpul Evei, merge cu ea în parc, o plimbă, o hrănește. Face tot ce trebuie să facă o mamă cu copilul ei”, a declarat Adrian Alexandrov pentru CANCAN.RO.

Totul depinde de statutul de refugiat

”Momentan nu ne-am plănuit multe lucruri. Așteptăm să vedem ce se întâmplă pe parcurs, ca să putem să luăm eventuale decizii. Elena încă așteaptă răspunsul autorităților din Costa Rica. Rămâne de văzut ce se întâmplă, dacă aprobă statutul de refugiat sau nu. Trebuie să vedem exact dacă rămâne acolo. Nu putem să ne facem chiar așa multe planuri pentru că nu știm ce urmează.

Este încă prematur să vorbim despre ce o să facem până nu vedem dacă obține statutul, dacă rămâne acolo sau nu rămâne acolo. (…) Dacă obține statutul de refugiat, cu siguranță botezul micuței o să aibă loc în Costa Rica pentru că altă soluție nu avem. Eu chiar îmi doresc să facem botezul în România, dar se pare că nu se prea poate, și în cazul asta apelăm la «planul B» și probabil o să-l facem în Costa Rica”, a mai spus iubitul Elenei Udrea.

Dublu eveniment în Costa Rica!

”Nu am făcut logodna în secret. Am făcut primul pas, le avem (verighetele, n.r.). Eu recunosc că am mai purtat-o pentru că îmi place, dar cam atât. Nu este nimic oficial. Nu suntem logodiți cu acte, urmează, rămâne de văzut. Eu m-aș bucura ca ele să vină acasă, botezul să fie acasă și nunta să fie aici în România, dar dacă nu avem alte variante o să le facem pe toate în Costa Rica. În funcție de statut o să vedem cum ne mișcăm. Încă nu ne-am ales nașii. Avem câteva variante, dar să vedem exact și cine o să o boteze pe fetiță. Nu pot să dezvălui variantele pe care le avem”, ne-a mai declarat Adrian Alexandrov.

Elena Udrea și Adrian Alexandrov au devenit părinți pe 20 septembrie 2018

Elena Udrea a devenit mamă la 44 de ani. Ea a născut-o pe fiica sa pe 20 septembrie 2018, cu o lună și o săptămână înainte de data preconizată a nașterii. La sfârșitul lunii iunie, Elena Udrea a dezvăluit că a ales să îi pună numele Eva Maria fetiţei sale cu Adrian Alexandrov . (NU RATA: PRIMELE SUPER-IMAGINI DE LA PISCINĂ ÎN ACEASTĂ VARĂ! MANECHINA LUI BOTE E MORTALĂ!)

Vestea că Elena Udrea a fost cerută de soţie a devenit publică în iunie 2017. Fostul ministru al Turismului nici nu a confirmat, nici nu a infirmat informaţia, ci le-a spus jurnaliştilor că îi va chema la nuntă dacă va fi cazul. „Astăzi mă întrebaţi? Vai de mine, aduceţi maşina! Vă chem la nuntă, dacă e cazul!”, a reacţionat Elena Udrea după ce s-a scris în presă că a primit inelul de logodnă de la fostul manechin Adrian Alexandrov.

A plecat în februarie, anul trecut, în Costa Rica

Elena Udrea a plecat în Costa Rica în luna februarie a anului trecut, fiind nemulțumită de sistemul judiciar din România. Ea a cerut acolo statut de refugiat. Elena Udrea avea să declare la Antena 3 că decizia de a pleca o luase cu o lună în urmă. (NU RATA, AICI: JUDECĂTORII I-AU ”DAT” 320.000 € LUI GIGI BECALI!)

”Nu am fugit, ca dovadă sunt aici asumat. Am fost în faţa autorităţilor din Costa Rica, am cerut acest statut de protecţie pe care am considerat că este obligatoriu să-l am având în vedere ce se întâmplă în România şi ce s-a întâmplat în cazul meu, în ultimii trei ani. Am luat decizia de a pleca în momentul în care mi-am dat seama că nu am nicio şansă să fiu judecată corect în dosarul care a avut ieri termen.

Mi-am dat seama că nu există nicio şansă ca eu să fiu judecată corect în apel, cum nu am fost judecată nici la fond şi atunci am decis, în ianuarie anul acesta, să merg într-o ţară în care ştiam că există o legislaţie puternică şi transparentă de protejare a celor care sunt abuzaţi în ţara lor, că există cel mai vechi sistem democratic din America Latină şi ştiam că aici s-au refugiat lideri politici din alte ţări, iar când situaţia politică din ţara lor s-a remediat au putut să-şi continue cariera politică”, a declarat Udrea, la vremea respectivă.

