Gigi Becali, "tun" de 320.000 de euro! Omul de afaceri a primit câştig de cauză din partea Curții de Apel Bucureşti în procesul cu statul.

În aprilie 2015, Gigi Becali a dat în judecată Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov, pe motiv că instituția i-a impus să achite retroactiv o datorie de 320.000 de euro. Latifundiarul din Pipera nu și-ar fi plătit contribuția la fondul de asigurări, după ce a efectuat, între 2009 și 2012, mai multe tranzacții imobiliare.

Conform legii, multimilionarul trebuie să achite o cotă de 5,5 la sută din venitul realizat. În replică, Gigi Becali s-a apărat și a anunțat că nu va plăti niciun leu pentru că, în perioada în care s-a aflat la închisoare, nu a beneficiat de servicii medicale.

Gigi Becali a fost condamnat în mai 2013, în trei dosare penale, la 3 ani şi 6 luni de închisoare, și a ieșit din spatele gratiilor pe 3 aprilie 2015.

Gigi Becali, victorios în instanță

Ferm convins că dreptatea este de partea lui, Gigi Becali a ajuns, astfel, în instanță cu Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov. Iar pe 11 iunie, magistrații Curții de Apel București i-au dat dreptate. Patronul celor de la FCSB a dat, astfel, un “tun” de 320.000 de euro.

"Admite acţiunea formulată de reclamantul Becali George, în contradictoriu cu pârâta Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov şi, în consecinţă, anulează Decizia nr. 19518/09.10.2014 şi decizia de impunere nr.965/16.06.2014 emise de pârâta Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov", a stabilit instanța.

Decizia nu este, însă, definitivă, părțile având dreptul să facă recurs, care se va depune la Curtea de Apel București, în termen de 15 zile de la comunicare.

Probleme cu fiscul și în 2011

Gigi Becali a mai trecut prin experienţe asemănătoare acum aproximativ opt ani, atunci când s-a trezit că fiscul îi cere să achite retroactiv TVA-ul pentru tranzacţiile imobiliare: cu penalităţi şi majorări cam trei milioane şi jumătate de euro!

"Eu am avut nişte teren din patrimoniul personal şi am vândut. Aşa scrie în lege că nu plăteşti TVA. Şi atunci au zis da, se suspendă, dar eu nu am încredere. Poate să vină din nou aşa că să spună judecătorul: bă, n-ai de ce să mergi la Becali şi cu asta, basta", spunea, la momentul respectiv, Gigi Becali.