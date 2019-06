CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, cazul unui călător care a câștigat o sumă frumușică după ce a fost umilit de BLUE AIR, fără să ajungă, personal, în fața instanței. Procedura este super-ingenioasă și ar putea fi urmată, ușor, de toți cetățenii de care compania aeriană amintită mai sus își bate, constant, joc. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!)

E.A. a călătorit cu zborul OB 130 în data de 10 martie 2017 pe ruta Stuttgart – București, dar aernonava YR-BAS, planificată să opereze respectiva cursă, a fost întârziată din cauza unor probleme tehnice. Ulterior, un alt avion, YR-BMG, a fost trimis pentru a efectua călătoria și s-a acumulat, astfel, o întâziere de 5 ore și 21 de miute.

Despăgubire de 250 de euro

Fiind vorba despre un zbor de sub 1.500 de km, călătorul avea, conform legii, dreptul la o despăgubire de 250 de euro.

Oripilat de ce a pățit, cetățeanul a decis să-i dea în judecată pe cei de la BLUE AIR, ferm convins că i se cuvine suma amintită mai sus. Procedura pe care a ales-o este însă fabuloasă. Fără să se judece în instanță, călătorul a cesionat creanța către firma S.C. Despăgubire Zbor S.R.L., care, pe site-ul său, precizează, din capul locului: “Totul este gratuit. Dacă nu reușim, noi suportăm toate costurile. Dacă avem câștig de cauză, primești 75%”.

Decizia luată, inițial, de magistrați

E.A. s-a înțeles cu societatea de recuperări, iar aceasta din urmă a mers, mai departe, în instanță. Și, în primă fază, a avut câștig de cauză, recuperându-și, astfel banii.

“A fost admisă cererea formulată de către reclamanta D. Z. SRL în contradictoriu cu pârâta B.A – A. M. S S.R.L., a fost obligat pârâtul la plata către reclamant a echivalentului în lei a sumei de 250 euro la cursul BNR la data plății, a fost obligată pârâta la plata către reclamant de penalități de întârziere reprezentate de dobânda legală începând cu data introducerii cererii și până la stingerea debitului principal și a fost obligat pârâtul la plata către reclamant a sumei de 1.639,4 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Inclusiv pârâtul a recunoscut aceste pretenții, motiv pentru care instanța l-a admis și l-a …. pe acesta la echivalentul în lei al sumei de 250 euro la cursul B.N.R. la data plății”, au decis, în primă fază, magistrații.

BLUE AIR a făcut apel

Împotriva acestei sentințe, BLUE AIR a formulat apel și a solicitat “schimbarea în parte a sentinței apelate, cu privire la acordarea dobânzilor legale aferente sumei de 250 de euro reprezentând compensații acordate în baza Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor, precum și cu privire la acordarea cheltuielilor de judecată, și pe cale de consecințăî respingerea cererii introductive în ceea ce privește acordarea de dobânzi legale și a cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu de avocat”.

Tribunalul București a dat un verdict prompt

Tribunalul București nu a admis, însă, apelul, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, decizia magistraților.

“Respinge ca nefondat apelul promovat de apelanta – pârâtă BLUE AIR – AIRLINE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL, împotriva sentinţei civile nr. 1.000/2018 din data de 21.02.2018, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 în dosarul nr. 24.825/299/2017*, în contradictoriu cu intimata – reclamantă DESPĂGUBIRE ZBOR SRL. Obligă apelanta la plata către intimată a sumei de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat”, a fost decizia instanței.

Procedura ar trebui să fie un exemplu pentru toți călătorii care au astfel de probleme cu BLUE AIR. E.A. a demonstrat, astfel, cum să intri în posesia banilor care ți se cuvin fără să te mai judeci.

Incidente pe bandă rulantă la Blue Air

Pe 31 octombrie 2018, un avion care aparținea companiei Blue Air și zbura pe ruta Cluj-Napoca – Dublin s-a depresurizat în aer! Măștile de oxigen au picat, iar oamenii s-au panicat foarte rău. Explicația pentru acest incident: decizia comandatului, care a venit ca măsură de precauție, în urma activării unor senzori la bordul avionului YR-BMP, care au indicat o posibilă depresurizare a cabinei.

Pe 2 aprilie 2018, alți pasageri Blue Air au trăit momente de panică după ce au decolat din Cluj spre București, iar aeronava începuse să ”trepideze ca o mașină de spălat stricată”, potrivit martorilor. Aeronava de tip Boeing 737 suferise avarii majore la un motor! Compania a declarat apoi că de vină ar fi fost un animal de mari dimensiuni, care, în timpul manevrelor de la decolare, pur şi simplu a fost aspirat în turbina motorului.

“S-a auzit aşa ca o bubuitură şi a început să vibreze supertare avionul şi scotea sunete extra-ciudate, ca o maşină de spălat efectiv. Tot zborul a fost aşa. Am stat în aer cam 30 de minute sau mai bine, lumea era foarte panicată. Toţi se întrebau de ce sună aşa tare. Scaunele parcă aveau vibromasaj, dar totuşi am zis că poate aşa este aeronava respectivă şi am așteptat să zică pilotul ceva”, a declarat una dintre pasagere, citată de stirileprotv.ro.

După câteva zeci de minute, pilotul a anunţat că avionul are o problemă şi că se vor întoarce la sol.

Acționariat-fantomă în spatele companiei Blue Air

Presa a relatat, de-a lungul timpului, despre ”modul ostil de preluare al Blue Air” (Detalii AICI). Mai interesant este însă cine sunt, în mod oficial, în acest moment, acționarii celui mai mare operator aerian privat din România.

Rada Teodor Cristian, fost pilot la Blue Air, este acum acționar majoritar al companiei, potrivit boardingpass.ro. Acesta deține 99,9% din acțiuni (899 la număr) iar actualul director general, Marius Puiu, deține restul de 0,1% . De remarcat că Teodor Cristian Rada a achiziționat inițial 33% din acțiunile Blue Air, cu 9,9 milioane de euro, în condițiile în care el nu avea venituri în trecut.

Acționariatul companiei Blue Air Aviation SA era împărțit până de curând între Marius Puiu, Teodor Cristian Rada, Tudor Constantinescu și Luciana Păunescu. (VEZI AICI: Ce afaceri aveau acționarii Blue Air înainte de a prinde aripi)

Unul dintre acţionarii companiei, Marius Puiu, mai deţine firma Ravenclaw Consult. Despre această companie a sa, de consultanţă, se ştie că are 14 angajaţi, încă de la înfiinţare, din 2004, fiind mereu pe pierderi şi doar în 2017 a înregistrat un profit de 3,13 milioane lei. Puiu este cetăţean austriac din anul 2001, iar din 2016 a devenit şi consul onorific al Austriei la Constanţa. Zvonuri din mediul de afaceri vorbesc și despre posibile apropieri de serviciul de spionaj extern al României!

Marius Puiu susținea în 2017, referindu-se la preluarea companiei de la omul de afaceri Nelu Iordache, că ”a fost o decizie care a trebuit luată foarte repede, în mai puțin de 24 de ore”.

Marian Vanghelie a vorbit în trecut despre “orchestrarea arestării lui Iordache pentru a-i lua Blue Air-ul”.

Întreaga poveste a fost relatată de jurnaliștii de la Național: ”…în data de 6 aprilie 2013, la patru luni de la arestarea preventivă a patronului Blue Air, Gheorghe Răcaru – fost director general al Tarom, pe atunci acționar minoritar al Blue Air, convoaca pe neașteptate Adunarea Generală a Asociaților, scopul acelei adunări fiind chipurile suspendarea lui Nelu Iordache din funcția de administrator, motivul declarat fiind «imposibilitatea desfășurării activităților societății datorită stării de arest a administratorului».

Scopul nedeclarat, dar dovedit ulterior de acțiunile întreprinse de Răcaru, dar și prin decizia instanței de anulare a acelei suspendări netemeinice, a fost acela al desemnării unui Consiliu de Administrație compus din: Ionașcu Adrian, Vizental Rudolf, Philips Elen, adică persoane care puteau și doreau să participe la planul pus la cale de Răcaru Gheorghe, respectiv vânzarea de îndată a prosperei afaceri Blue Air către societatea înființată de o colaboratoare a sa mai veche și extrem de apropiată – Luciana Păunescu –, împreună cu alți trei asociați aflați tot în sfera de influență socio-profesională a lui Răcaru (foști piloți la Tarom, unde Răcaru a tăiat și a «spânzurat» ani la rând)”, se arată în articol.