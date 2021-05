Nimeni nu a știut! Care este, de fapt, numele real al Laurei Vass

Totul a pornit de la o relație pe care Laura Vass a avut-o cu un bărbat însurat, relație care a durat nici mai mult, nici mai puțin de 7 ani. La momentul respectiv, manelista a trecut prin chinuri groaznice și a îndurat umilinte de nedescris din partea soției iubitului său, care a bătut-o fără milă și a tuns-o, batjocorind-o.

„Eu am tras de această relaţie. A fost şi o perioadă roz, dar apoi nu a mai mers. La noi a fost vorba de gelozie. Mă suna mereu şi întreba unde sunt şi cu cine. Am renunţat la muzică pentru el. După ce a terminat relaţia, m-am stabilit la Londra. Au fost ani pierduţi din punct de vedere social. În aceşti ani petrecuţi cu el eu am învăţat multe. M-a marcat tot şi nici acum nu sunt pregătită pentru o relaţie” a spus Laura Vass, la Antena Stars, în urmă cu ceva timp.