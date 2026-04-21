Ninge ca-n mijlocul iernii în România. Care sunt orașele afectate

O schimbare bruscă a vremii a transformat mai multe regiuni ale României într-un peisaj care amintește mai degrabă de mijlocul iernii decât de primăvară. Deși calendarul indică în mod clar a doua parte a lunii aprilie, condițiile meteorologice au adus ninsori, temperaturi scăzute și un strat de zăpadă proaspătă în zone montane și submontane din mai multe județe ale țării. Iată care sunt orașele vizate!

În ce zone din România ninge

În centrul și sud-estul țării, localități precum Brașov și împrejurimile sale au fost printre primele afectate de acest episod de iarnă târzie. În zonele mai înalte, precipitațiile s-au transformat rapid în ninsoare, iar peisajul urban și rural a fost acoperit de un strat alb, neobișnuit pentru această perioadă a anului. Temperaturile au coborât sub valorile normale ale lunii aprilie.

În zona montană din apropiere, Fundata a resimțit din plin schimbarea de vreme. Aici, condițiile au fost și mai severe, cu viscol slab în anumite intervale și acumulări de zăpadă care au depășit aspectul simbolic, afectând vizibilitatea și circulația pe drumurile locale.

În județul Buzău, mai ales în zona de deal și în localități precum Chiojdu, vremea a avut un comportament similar. Deși altitudinea este mai redusă decât în Carpați, aerul rece a favorizat apariția precipitațiilor sub formă de ninsoare, iar temperaturile scăzute au menținut stratul de zăpadă pentru mai multe ore.

Pe Valea Prahovei și în zonele apropiate de stațiuni montane, inclusiv Cheia, iarna a revenit temporar. Drumurile au devenit albe, iar arborii și vegetația au fost acoperite de un strat de zăpadă proaspătă, creând un contrast puternic cu sezonul în care ar fi trebuit să se afle natura. Aceste condiții au readus temporar necesitatea echipării de iarnă pentru vehicule.

În zona montană a Maramureșului, precum și în localități precum Cavnic, episodul de iarnă a fost și mai pronunțat. Aici, climatul specific zonei a favorizat menținerea temperaturilor scăzute, iar ninsoarea a fost consistentă, afectând atât activitățile cotidiene, cât și circulația pe drumurile de munte.

În centrul țării, județul Covasna și zona Bálványos au fost de asemenea acoperite de zăpadă. Stațiunile montane și localitățile situate la altitudine au fost printre cele mai afectate, cu acumulări care au schimbat rapid aspectul natural al regiunii.

Foto: Meteoplus

