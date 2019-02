„Niște mizerii”. A fost părăsită pentru Lidia Buble, iar acum fosta soție a lui Răzvan Simion vorbește despre divorț, pentru prima oară

Povestea de iubire dintre Răzvan Simion și fosta lui soție, Diana, cu care are doi copii, s-a sfârșit în urmă cu aproximativ cinci ani, după o căsnicie de cincisprezece ani. Divorțul dintre cei doi nu a fost deloc unul discret, chiar dacă niciunul nu a făcut prea multe declarații pe baza acestui subiect.

Diana Simion a rupt tăcerea și a făcut dezvăluiri despre fosta ei căsnicie, dar și despre povestea de dragoste pe care a trăit-o alături de matinalul de la Neața. ”Am admirat mereu la Răzvan, în toți cei 15 ani trăiți împreună, discreția și atenția cu care a avut grijă de intimitatea noastră, de viața noastră privată, și trebuie să recunosc că mă întristează să văd cum, din nevoia de a-și anula regretele și sentimentele de vinovăție (pe care le-am simțit amândoi într-o mai mică sau mai mare măsură), alege acum să nege și să modifice amintirile noastre minunate și momentele fericite, nu puține, de care am avut parte. Am trăit împreună o bună bucată din viețile noastre, am crescut împreună, am crezut împreună în tot ceea ce a însemnat „noi”, am fost cei mai buni prieteni, ne-am sprijinit și susținut în cea mai frumoasă perioadă a vieții, dar și cea mai grea, anii tinereții, când nu ai nimic în afară de entuziasm și două inimi întregi, și construiești totul de la zero…”, a declarat, pentru Wowbiz.ro, Diana Simion.

“El face parte din mine, din trecutul meu, la fel cum și eu fac parte din el, din trecutul lui, am trăit o poveste de iubire de care nu mulți au parte, și îmi doresc din suflet ca măcar amintirile noastre să rămână vii și nepătate de mizeriile care au făcut țăndări povestea noastră. Au trecut aproape cinci ani de când ușile acestei povești au fost închise, și tot ce îmi doresc acum e să nu le mai forțeze nimeni. (Această a fost prima (și ultima) dată când am vorbit despre noi, restul au fost… cancan-uri). Cât despre adevăr, el va rămâne mereu cel știut și trăit de noi, și niciodată nu va putea fi cu adevărat înlocuit de ranjestul strâmb al măștii care poartă semnătura „adevărului” în fața reflectoarelor”, a conchis fosta soție a lui Răzvan Simion.

Răzvan Simion, declarații neașteptate despre divorțul de fosta soție

În vârstă de 38 de ani, Răzvan Simion a oferit un interviu sincer și emoționant în cadrul emisiunii “Xtra Night Show” despre primul mariaj și divorțul de Diana, mama copiilor săi. Matinalul de la Antena 1 a dezvăluit că nu regretă pasul făcut și că i-a înțeles supărarea fostei soții.

Citește și: Lidia Buble, mesaj tranșant după ce a fost criticată că trăiește în concubinaj cu Răzvan Simion

“Dacă aş regreta aş fi încă acolo… lucrurile s-au consumat! Sunt relaţii care ard repede, sunt relaţii care ard repede, dar care stau pe făgaşul ăsta un timp! S-au terminat lemnele din sobă! Nici nu le mai citeam, oricum era foarte greu să discern ce s-a zis, ce s-au umflat, nu m-am ambalat (n.r.: răspunul prezentatorului la întrebarea: «Te-au afectat declaraţiile fostei soţii de-a lungul timpului?»)! Am înţeles şi supărarea ei, n-am răspuns… cred că n-am răspuns niciodată!”, a declarat Răzvan Simion în cadrul emisiunii XNS.