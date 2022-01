Noi detalii despre starea de sănătate a lui Daniel Onoriu. “Medicii se luptă să-l țină în viață! Cu ajutorul lui Dumnezeu...”

Daniel Onoriu se află internat, în continuare, la Terapie Intensivă, după ce a suferit, în Turcia, o intervenție de micșoare a stomacului. În continuare, starea pilotului de raliuri este critică, soția lui, Isabela, fiind disperată. Potrivit ultimelor informații, medicii se luptă să-l țină în viață pe nepotul regretatei Gabi Luncă.

Pe 24 noiembrie, Daniel Onoriu a fost supus unei operații de micșorare a stomacului la o clinică particulară din Turcia. Reîntors în țară, pilotului i s-a făcut rău și a fost dus de urgență la Spitalul Floreasca din Capitală, cu hemoragie internă.

(VEZI AICI: APEL DISPERAT PENTRU DANIEL ONORIU! PILOTUL DE RALIURI ARE NEVOIE URGENTĂ DE SÂNGE)

Daniel Onoriu a suferit încă o operație. În prezent se află în stare critică, la Terapie Intensivă. Medicii sunt rezervați în privința șanselor lui de supraviețuire, însă fac tot posibilul să-l țină în viață. Isabela, soția pilotului de raliuri, o oferit noi detalii despre starea de sănătate a bărbatului său.

“Este un pacient sensibil, fragil, slăbit! Medicii se luptă să îl țină în viață și cu ajutorul lui Dumnezeu să se facă bine! În 35 de zile nu am putut spune măcar o zi că este bine. Lucrurile se schimbă de la o săptămâna la alta. Nu ne bazăm pe nimic”, a declarat Isabela Onoriu, la Antena Stars.

“M-am rugat și am plâns, iar tensiunea lui a crescut”

În continuare, Isabela Onoriu a povestit ce s-a întâmplat când a intrat în salonul unde Daniel Onoriu se luptă să trăiască.

“Am fost la Daniel și am stat cu el zece minute. La un moment, m-am rugat și am plâns, în gând, iar tensiunea lui a crescut. M-am speriat. Asistenta mi-a zis că mă simte”, a mai povestit Rebeca Onoriu.

Isabela, soția lui Daniel Onoriu: “Medicul care l-a operat este un criminal”

În decembrie, Isabela, soția lui Daniel Onoriu, a pus tunurile pe medicul din Turcia care l-a operat pe nepotul lui Gabi Luncă. Femeia l-a numit “criminal” și a subliniat că acesta nu ar mai voie să profeseze.

“Medicul care l-a operat este un criminal. Nu vreau nimic de la el. Vreau doar să vorbesc cu el și să-i spun să nu mai opereze niciodată și să nu mai nenorocească vreo altă familie care nu i-a greșit cu nimic. După operația din Turcia, la două sau trei zile, l-au trimis acasă. I-au scos drena și l-au externat. Nu i-au făcut niciun RMN, nicio ecografie, nicio consultație după operație. Nu i-au făcut operația bine, de aceea i-a și plesnit o capsă la stomac, ceva din kit-ul acela pe care i l-au pus la operație nu era bun”, spunea, la momentul respectiv, Isabela Onoriu.