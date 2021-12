Noi detalii despre starea de sănătate a lui Ilie Năstase, infectat cu COVID. “Conectat la aparate a fost, dar nu la oxigen. Joi îi vor face iar analizele”

Ilie Năstase a fost diagnosticat cu coronavirus săptămâna trecută și, în prezent, este internat la Institutul Național de Boli Infecțioase “Matei Balș”. Fostul mare sportiv a fost conectat la aparate, însă momentul critic a trecut. Cel mai probabil, ex-liderul ATP va fi externat joi.

După ce a revenit din Turcia, unde a fost în vacanță alături de soția sa, Ilie Năstase a acuzat simptome specifice infectării cu COVID-19. Un test efectuat la o clinică i-a confirmat faptul că a contractat boala. Ulterior, fostul sportiv a fost internat în spital, unde, pentru o perioadă, a fost conectat la aparate pentru a fi monitorizat mai atent.

În prezent, starea de sănătate a lui Ilie Năstase este bună, iar joi, în funcție de rezultatul analizelor, ar putea fi externat.

“Din câte am înțeles, joi îi vor face iar analizele, să le compare. Sigur îl vor externa. Conectat la aparate a fost, dar nu la oxigen. I-a monitorizat pulsul, toate cele. Eu nu mă pricep. A fost foarte dificilă perioada. Mulți spun că puteam merge să îl vizitez. Nu este adevărat! Eu am luat legătura cu medicii. Nu am voie. M-aș fi dus. Noi avem mai multe apartamente la Constanța. El va fi lângă mine. Îi voi duce tot ce are nevoie. Îi voi fi alături cu orice”, a declarat Ioana Simion, soția fostului lider ATP, la Antena Stars.

Până va fi externat, Ilie Năstase se va afla sub supravegerea medicilor la Spitalul de Boli Infecțioase “Matei Balș”.

(NU RATA: CE „REGIM SPECIAL” VA AVEA ILIE NĂSTASE DUPĂ EXTERNARE. IOANA NĂSTASE I-A PUS LA PUNCT PROGRAMUL FOSTULUI LIDER MONDIAL)

Ilie Năstase, infectat cu COVID. “Mă voi ocupa să îi duc mâncare, tot ce are nevoie”

După ce va fi externat, Ilie Năstase va merge la Constanța, dar nu va locui alături de soția sa, Ioana Simion. “Va sta într-unul din apartamentele pe care le avem. Mă feresc să locuiesc cu el până nu trec cele 14 zile, însă eu mă voi ocupa să îi duc mâncare, haine curate, medicamente și tot ce are nevoie”, a anunțat, recent, bruneta.