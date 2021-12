Noi detalii din dosarul lui Gabi Bădălău cu Poliția Capitalei. Ce decizie au luat autorităţile de această dată

În urmă cu câteva luni, Gabi Bădălău i-a dat în judecată pe polițiștii de la Secția 1 din Capitală, solicitând anularea unei sancțiuni contravenționale. Recent, autorităţile au luat o nouă decizie în ceea ce priveşte dosarul în care este implicat iubitul Biancăi Drăguşanu.

Potrivit datelor din dosar amenda ar fi fost primită pe 7 februarie a.c. Gabi Bădălău nu a dorit să plătească amenda, pe care consideră că nu a meritat-o, așa că se află în plin proces cu Poliția Capitalei.

La acel moment autorităţile explicau faptul că: „Prin procesul-verbal de contraventie nr. _/07.02.2021 emis de intimata, petentul B B B a fost sanctionat contraventional cu amenda in suma de 5.000 lei. In fapt, s-a retinut ca, in urma unui control realizat de catre agentii constatatori ai intimatei in data de 06.02.2021, ora 23:30 la restaturantul Lido situat in Bucuresti, _, sector 1, petentul a fost identificat ca participand la o petrecere privata impreuna cu mai multe persoane in interiorul restaurantului respectiv. S-a aratat in procesul-verbal ca, prin fapta savarsita, petentul a incalcat prevederile art.65 lit. l) din Legea nr.55/2020 si art.1 pct.2 din Anexa nr.3 la H.G. nr.3/2021 si a fost sanctionat

conform art.66 lit. c din Legea nr.55/2020 cu amenda in suma de 5.000 lei. Asadar, conform descrierii din procesul-verbal contestat, petentului i se imputa faptul ca, in data de 06.02.2021, ora 23:30, a participat la o petrecere privata impreuna cu mai multe persoane in interiorul restaurantului Lido, fapta care, in opinia agentului constatator, ar fi prevazuta de art.65 lit. l) din Legea nr.55/2020 si art.1 pct.2 din Anexa nr.3 la H.G. nr.3/2021 si sanctionata conform art.66 lit. c din Legea nr.55/2020″.

Ce au decis autorităţile

Judecătorii au decis, recent, că sancțiune contravențională a fost dată ilegal de poliție fiului de milionar Gabi Bădălău, motiv pentru care au dispus anularea acesteia.

„Admite plangerea contraventionala formulata de petentul B B B , CNP- , domiciliat in B _ V , _., judetul G , în contradictoriu cu intimata DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul in Bucuresti, Calea V __ nr.19, sector 3.

Anuleaza procesul-verbal de contraventie nr. _/07.02.2021, emis de intimata, si exonereaza petentul de plata amenzii in suma de 5.000 lei.

Ia act ca petentul nu a solicitat cheltuieli de judecata. Dispune comunicarea prezentei solutii si catre Biroul Executari Contraventionale al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare, care se depune la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti”, se arată în motivare.

