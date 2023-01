Nou scandal la Survivor! A umilit-o în faţa tuturor: „Babă frustrată, are 50 de ani, de întinerit nu mai poate”

Maria Lungu a știut cum să se facă remarcată în rândul colegilor. Tânăra și-a impus punctul de vedere încă din prima zi în care a ajuns pe insulă, însă, tonul și modul în care a făcut-o i-au deranjat destul de tare pe războinici. Mai mult, în tabăra lor au apărut și primele conflicte, totul plecând de la nemulțumirile blondinei.

Maria Lungu a dat startul certurilor în tabăra sa, motiv pentru care a atras antipatia colegilor, dar și a telespectatorilor care au comparat-o cu Bia Khalifa. Tânăra a demonstrat că are un comportament conflictual, însă nici războinicii, cu care a avut dicuții mai aprinse, nu s-au lăsat mai prejos.

De această dată, Codruța a fost cea luată în vizor. Maria s-a arătat deranjată de faptul că profesoara de educație fizică i-a spus să o ajute, în timp ce pregătea mâncare pentru Răzvan (care se afla în Exil). O discuție mai aprinsă a pornit imediat între cele două, iar la testimoniale, blondina a făcut declarații dure despre colega sa.

„Mie Codruța mi se pare așa, un gen de babă, care e frustrată la 50 de ani că e bătrână, adică nu mai are încotro. Tre să fie babă, că de întinerit nu mai poate. Până la urmă nici nu mă impresionează, așa ca și caracter. Nu m-aș certa cu ea. E bătrână, are copii, are familie, să-și caute de treaba ei, eu îi am pe ăștia – Robert, Daria. Cu ăștia mă joc eu”, a spus Maria în fața camerei.

Cu câți bani va pleca acasă câștigătorul „Survivor România 2023”

Cei 24 de concurenți au dat startul luptei pentru marele premiu. Atât Războinicii, cât și Faimoșii sunt pregătiți să își petreacă 6 luni în junglă și să se confrunte cu cele mai mari provocări pentru a ajunge cât mai departe în competiție.

Fie că sunt celebrități sau români de rând, fiecare își dorește să se afirme și să dea tot ce e mai bun pentru a intra în posesia cecului. Ei bine, una dintre întrebările care au stat pe buzele fanilor emisiunii a fost legată de banii pe care îi va primi câștigătorul acestui sezon. Mai exact, cu câți bani va pleca acasă. Premiul va fi tot de 100.000 de euro, la fel ca în sezonul trecut.

După cum se știe deja, câștigătorul sezonului 3 a fost Alexandru Delea care a plecat acasă cu aceeași sumă.