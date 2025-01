Noul portret oficial al Melaniei Trump, dezvăluit de Casa Albă: „De data asta totul e diferit…”

Prima Doamnă Melania Trump are un look de femeie pusă pe treabă în noul său portret oficial, dezvăluit luni de Casa Albă.

Portretul, realizat de fotografa belgiană Regine Mahaux, este o imagine alb-negru surprinsă în Sala Ovală Galbenă din Casa Albă pe 21 ianuarie, la o zi după ce soțul Melaniei, Donald Trump, a depus jurământul în calitate de al 47-lea președinte al Statelor Unite, conform NEW YORK POST.

În fotografie, Prima Doamnă, în vârstă de 54 de ani, este îmbrăcată într-un costum închis la culoare și o bluză albă și își sprijină mâinile pe o masă reflectorizantă, cu Monumentul Washington vizibil în spatele ei.

În contrast cu zâmbetul din portretul color al Melaniei din 2017, realizat tot de Regine Mahaux, de data aceasta Prima Doamnă are o expresie serioasă.

Regine Mahaux, născută la Liege și stabilită la Paris, i-a fotografiat în mod periodic pe membrii familiei Trump începând cu 2006.

Ca fotograf, a fost mai întâi activă în publicitate. Acum este specializată în fotografii cu celebrități, lucrările ei apărând în Vanity Fair și Time.

Printre alți subiecți de seamă ai fotografei s-au mai numărat familia regală belgiană, actorul Robert De Niro și actrița Salma Hayek.

Ce a declarat Melania Trump despre cum va petrece următorii patru ani

Prima Doamnă a declarat că în următorii patru ani își va împărți timpul între Washington, New York și Florida de Sud – pentru a petrece mai mult timp cu fiul ei Barron, care este student în primul an la New York University.

„Voi fi la Casa Albă. Și când va fi nevoie să fiu la New York, voi fi la New York”, a declarat Melania pentru Fox News într-un interviu acordat pe 13 ianuarie, înainte de învestirea lui Donald Trump la Casa Albă. „Când va fi nevoie să fiu la Palm Beach, voi fi la Palm Beach. Prioritatea mea este să fiu mamă, să fiu Prima Doamnă, să fiu soție.”

Unde a călătorit Melania alături de Donald Trump recent

Vineri Melania l-a însoțit pe președinte în Carolina de Nord și în sudul Californiei pentru a examina zonele afectate de dezastre majore – la un moment dat, a consolat un proprietar devastat în limba sa maternă, slovena.

„De data aceasta am totul. Am planurile, am împachetat deja, am ales mobilierul. Așa că este o tranziție foarte diferită de data aceasta, a doua oară”, a declarat Melania pentru Fox News despre întoarcerea sa la Casa Albă. „Cred că vor fi patru ani interesanți. Avem multe de făcut pentru a ajuta țara să se pună din nou pe picioare.”

Barron, fiul Melaniei și al lui Donald Trump, în vârstă de 18 ani, este, de asemenea, așteptat să viziteze Casa Albă în timpul vacanțelor de la școală.

Săptămâna trecută, Barron a fost unul dintre persoanele cele mai apreciate de mulțimea de spectatori când a avut loc parada inaugurală a universității unde învață.

