Actorul mega celebru de la Hollywood care și-a petrecut vacanța în Timișoara: „A fost singura dată când…”

Actorul american Jesse Eisenberg a mărturisit, într-un interviu, că atunci când merge într-o vacanță se simte, de obicei, vinovat. Acest lucru nu i s-a întâmplat, însă, și atunci când a vizitat Timișoara.

Actorul, nominalizat la Premiile Oscar de anul acesta, ar fi ajuns, se pare, în România în toamnă, pentru că în acea perioadă a filmat în Budapesta pelicula Now You See Me 3, deci e posibil să fi mers într-o vizită rapidă la Timișoara, arată stirileprotv.ro.

Jesse Eisenberg: A fost minunat

Prezent în emisiunea lui Jimmy Kimmel, el a povestit că vizita la Timișoara i s-a părut minunată, atât lui, cât și copilului.

„Am fost cu familia în Timișoara, România, care este locul unde a pornit Revoluția împotriva lui Ceaușescu”, spune el.

„Ți-ai dus copiii acolo?”, a intervenit Jimmy Kimmel.

„Copilul, că avem doar unul, dacă erau doi era exclus. A fost minunat, i-am explicat copilului ce s-a întâmplat, nu la modul violent, ci doar i-am explicat că a fost un dictator. A fost o călătorie uimitoare, orașul este minunat și totul e frumos. Aia a fost singura dată când am fost în vacanță și nu m-am urât”, a răspuns actorul.

Eisenberg a apărut pe listă scurtă a Premiilor Oscar și în 2011, pentru rolul din producția The Social Network, în care l-a interpretat pe Mark Zuckerberg, amintește sursa citată.

